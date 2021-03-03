福原愛今日被日本媒體踢爆在返日工作期間，不顧還在台灣的老公江宏傑與2個孩子，與一位外型神似MLB棒球好手大谷翔平的男姓友人於橫濱中華街約會，兩人互動親密，甚至還一同前往某飯店過夜。福原愛與男性友人約會的消息傳出，震撼中日台三地粉絲，相較於大陸網友痛罵江宏傑言語暴力在先的言論，日本網友則是一面倒指責福原愛，原因令人好奇。

福原愛與江宏傑5年跨國婚姻亮紅燈，被日媒公開與高帥男約會照片，不過福原愛、江宏傑經紀公司則強調兩人沒離婚，但江宏傑不認識與福原愛出遊的男姓友人。而福原愛則是透過女性友人向週刊回應，坦言與高帥男有在飯店過夜，但是1人1間房，更稱自己最近精神狀況不佳，對方是給她很大支持的朋友。

紀錄片導演竹內亮特地發文解釋日網友不挺福原愛的原因。(取自竹內亮微博)

日本媒體還驚爆福原愛與江宏傑婚姻看似甜蜜，其實內心充滿壓力與委屈，直指江宏傑掌控慾強，習慣用粗俗的言語來發洩不滿，讓福原愛不堪長期受到言語暴力，在今年1月提出離婚。

現居大陸的日本紀錄片導演竹內亮，早前也在微博PO文解釋了為何對於福原愛疑似出軌報導，相較於大陸網友力挺女方態度，日本網友則是一面倒瘋狂罵福原愛的原因。

竹內亮以一位日本網友的留言「她不管老公不管孩子一個人回日本和年輕男生一起約會，這個行為作為媽媽作為女生都不及格，太過分」為例，坦言其實日本男生出軌，很少人會在乎「不管孩子」這件事，會有如此大的兩性差別待遇，就是因為日本社會理念就是「就算夫妻兩個都在工作，但是管孩子是妻子的工作」。

(中時新聞網)