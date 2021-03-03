日本桌球天后福原愛和江宏傑近日驚傳協議離婚中，日媒更指出福原愛2年前就萌生離婚念頭，江宏傑追到日本道歉才挽回，曝光10天協議離婚的過程。

據日本雜誌《週刊文春》指出，福原愛嫁到台灣後，因環境、人際關係不熟悉，還長期受到老公和大姑的言語霸凌，讓她承受很大的壓力，一度覺得家中沒有她的容身之處，便在2019年的聖誕節帶著2個孩子回日本，並考慮是否要離婚，當時江宏傑還追到日本道歉，並承諾不會再犯，雙方花了10天溝通才成功挽回婚姻。

不過，福原愛當時也對江宏傑下了最後通牒，表示再有下次就直接離婚，可回到台灣後，江宏傑一家態度仍沒改變，讓福原愛相當失望，決心回到日本發展，並填好台、日的離婚申請書，向江宏傑提出離婚要求。

另據福原愛友人爆料，福原愛打算離婚的同時，已開始著手成立個人公司，並把江宏傑排除在外，看來相當堅定離婚念頭。

福原愛被日媒拍到和一名高大男子約會照，對此，他坦承在自己精神狀況不佳時，對方是很支持自己的朋友之一，但對於兩人在飯店開房間過夜，她堅稱是一個人一間房。

而江宏傑、福原愛所屬華研國際回應：「兩人沒有離婚」，透露江宏傑不認識與福原愛出遊的男子，並表示「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

(中時新聞網)