大陸禁止台灣鳳梨輸入。（劉秀芬攝）

大陸以台灣鳳梨含有介殼蟲等名義，暫停進口台灣鳳梨，激發全民搶救鳳梨的風潮，不過，外界也相當疑惑，為何大陸選鳳梨下手？對此，資深媒體人陳揮文昨(2日)在廣播節目中直言，大陸一定有目的，且民進黨一直叫人民吃鳳梨的做法是不對的，「吃鳳梨幹嘛？」

陳揮文2日在節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中談到，寧可希望一個鳳梨事件就夠了，這件事很傷兩岸感情也造成農民困擾，農產品在所有對大陸出口品項中只占1%，其中鳳梨的占比又非常小；至於大陸為何選鳳梨下手，且檢驗出介殼蟲都是去年的事，因此陳揮文認為大陸「一定有目的！」

話鋒一轉，陳揮文批評，這件事就是蔡政府國安團隊要思考的，而不是叫大家吃鳳梨，「吃鳳梨幹嘛?這就不是鳳梨的事情，農委會丟10億預算給鳳梨農民，其實花10億補貼農民就能解決的事情，為何要搞的國內氣沖沖，這就是大內宣跟大外宣。」

然而此次大陸暫停台灣鳳梨輸入後，蔡政府指責大陸方面政治打壓，大陸國台辦發言人朱鳳蓮則回應，大陸海關總署的決定是正常的生物安全防範舉措，完全合理、必要。間接反駁政治打壓的指控。

面對此次鳳梨事件，蔡英文總統3日則是與南部產區的4個民進黨縣市長合力推銷鳳梨，蔡表示，目前外銷到日本的部分預計有5千公噸，各國駐台代表處也紛紛表達支持，只要我們團結支持認真的農民、支持優質的產品，國際社會也一定會跟台灣站在同一陣線。

(中時新聞網)