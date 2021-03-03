于美人與浩子3日主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，她昨迎來56歲生日，製作單位特地端出蛋糕為她慶生。她去年選在生日當天種樹，今年選擇「樹人」，生日前夕到木柵明道國小，為學生上漢字課，搭配去年著作《花心漢字字獨遊戲本》，暌違多年重執教鞭相當有意義，非常符合「十年樹木百年樹人」的精神。

于美人對這趟教學之旅很有感，認為該學校在台北市屬於較多弱勢族群的國小，對孩子來說資源不夠，老師上課也會帶得辛苦，「我以前待過補教業，知道怎麼上課可以吸引學生注意，孩子們也很開心，他們覺得上課很好玩」。她去年也到雲林蚵寮國小教課，當天上完課晚上8點外面一片黑，「所有店都關門，剩下一家準備收攤，我們都嚇到了」，她覺得可以走出鍵盤與大家面對面，用自己的力量為台灣社會貢獻心力是很棒的事。

浩子與于美人開心同框。（衛視中文台提供）

至於未來有無機會再開班授課，于美人表示：「我沒有要靠這個賺錢，當你不是要賺錢很多麻煩都會減少，但我不會因為沒賺錢，就不認真教學。」兒子農曆年沒回台，留瑞士求學，她表示是自己不讓他回來，就怕增加境外移入案例或帶回變種病毒。

(中時 )