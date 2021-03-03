中央開放萊豬進口，台中市長盧秀燕3日主持食安會報表示，台中市政府拒絕瘦肉精，加強稽查進口源頭、製造業者、販售通路及校園、長照養護機構等場域，維持零瘦肉精檢出，今年截至2月底，共查驗7170件，除64件待驗中，另12件牛肉肉品檢出含有微量萊劑，其餘均合格。

「只要查到不合格就公告」含有微量萊劑的肉品已上網公告，市長盧秀燕表示，公開查驗含瘦肉精肉品結果，讓消費者採買時能有所選擇，有權利對含瘦肉精肉品「say no」；她說，不管中央法令如何變動，守護市民健康及食安的宗旨不變。

台中市衛生局表示，統計至2月底止，針對自進口源頭及製造業者、各大賣場超市、餐飲業者到校園、托嬰中心產後護理機構及長照養護機構、據點等場域，共查驗7170件，包括標示查核5164件、瘦肉精快篩1406件，全數均合格，另600件牛豬肉品進一步檢驗，其中536件合格，64件待驗中。

衛生局指出，檢出12件牛肉肉品含有微量萊劑，雖均低於法規限量標準，檢驗結果皆主動揭露於「萊豬牛宣導專區」網頁，將持續嚴格執行抽驗，定時更新包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等資料，資訊公開透明，提供市民可即時上網查詢掌握食安，安心消費採購。

衛生局長曾梓展表示，台中市訂定全國最嚴「牛豬產品無瘦肉精金標章」，鼓勵業者踴躍申請，截至昨日止，已有155家業者申請，其中65家業者通過核發無瘦肉精金標章，包括學校、餐盒廠及食材供應商、豬肉攤、老人福利機構、餐飲及烘培業等。

盧秀燕並頒發聘書給10位食安委員，感謝委員們對把關食安的協助，並肯定委員在食品及法學等領域的專業，相關建言都將作為市府施政參考，期勉與委員齊心努力，持續堅守食安。

(中時 )