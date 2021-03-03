福原愛和江宏傑3日遭日本2大八卦雜誌聯合爆料已離婚，更曝光福原愛疑似出軌、江宏傑恐怖老公等婚變內幕，讓這對昔日恩愛眷侶，一夕間形象重挫，其實，兩人在結婚初期，還曾上陸綜放閃，當時宛如偶像劇的相處模式羨煞旁人，如今回頭看卻顯得格外諷刺。

福原愛和江宏傑2018年上大陸真人秀《幸福三重奏》時，就因為在節目狂親親放閃，一度讓從小看福原愛長大的日本網友難以接受，直批「噁心」，江宏傑還道歉，表示自己看了也很不好意思，「但這真的是我們最真實的反應。」

福原愛之前在節目和江宏傑狂放閃。(圖／翻攝自微博)

不過江宏傑也在節目吐心聲，自從大女兒出生後，福原愛就很少親他，現在每天頂多親3次，「早上出門親一下，晚上回家親兩下」，所以他也希望「她能變回以前這麼愛我」，並許下「每天親一百下」的心願。

雖然福原愛也努力配合江宏傑親親的願望，但似乎也透露出生小孩之後，兩人感情產生變化。其實，福原愛和江宏傑結婚4年看似幸福恩愛，但日媒報導他們婚姻早出現狀況。

除了江宏傑被爆是恐怖老公，時常對福原愛言語暴力，連大姑和婆婆也欺負她，讓她身心俱疲，而這次婚變的導火線，就是福原愛打扮漂亮去看牙醫，卻遭江宏傑飆罵「妓女」，因此心死在今年1月協議離婚。

福原愛甚至被拍到和男友人約會，還在飯店開房間過夜，不過她僅表示兩人不是睡同一間房，並稱對方是「在我精神不穩時支持我的友人」。

(中時新聞網)