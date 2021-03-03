刑事局指紋科警務正黎添來，3日中午在請假期間因持有安非他命，被北市松山分局員警查獲，依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦，刑事局將黎員記二大過免職，據了解，黎員坦承持有安毒，檢察官複訊後諭令限制住居後請回。

警方表示，黎員52歲，警察大學60期鑑識系畢業，負責指紋鑑定業務，與毒品查辦工作無涉，黎員因先前上班紀律不佳， 2014年底由鑑識科股長調整至生物科，但考核不佳無法勝任，2019年再調整到指紋科非主管職務警務正。

黎員攻讀博士的論文題目與安非他命等毒品有關，一度被刑事局列入「反毒有功人士」。據了解，他今天中午休假外出期間，竟涉嫌上網揪毒趴，被警方喬裝成網友，當場人贓俱獲，在他身上查獲二級毒品安非他命，進而清查他的身分時，才驚覺他不但是「自己人」，而且還是警階2線3星的刑事局警務正。

刑事局長黃嘉祿對黎員不法行為深表痛心，除已立即召開考績會予以記二大過免職，並將追究相關人員考監責任，以端正風紀。

(中時 )