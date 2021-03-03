晶片產能嚴重不足，車廠深陷「缺晶」大危機，諸多汽車製造商陷入短缺，導致生產中斷或重新安排。對此英飛凌對車廠發出警訊，需要「不同模式」來採購關鍵晶片，同時也呼籲「不能一下要，過段時間又說不需要」。

全球鬧晶片荒，各大車廠供應緊張，不得不中斷生產或者重新安排生產。歐洲最大半導體公司英飛凌（Infineon）示警，汽車供應商需「不同的模式」來採購關鍵晶片。

英飛凌執行長普羅斯說，汽車業不能一下說需要，過段時間又說不需要，必須要考慮較長的交貨時間，「汽車業不能期望晶片製造商承擔所有持有庫存的風險」，對我們來說，這是令人難以置信的高現金流風險。普羅斯指出，半導體的保值期很有限，因為很容易受汙染。

英飛凌表示，工業公司已經與半導體供應商簽訂了長期合同，即使在市場疲軟的情況，也提供了一定程度的承諾。根據IHS Markit預計，今年整個汽車行業產量將減少逾100萬輛。

幾十年來依靠著供應商的及時交付，保時捷和賓士等汽車品牌也因為此次的晶片荒，重新審視他們的供應鏈。

相較汽車業，智慧型手機、遊戲機的製造商才是晶片製造商優先考慮的客戶，他們更願意購買利潤更高且更先進的晶片。這場晶片產能大戰中，汽車製造商的大敗，有分析指出，電子業已不再唯汽車工業馬首是膽了。

(中時新聞網)