大陸禁止台灣鳳梨輸入，我方要求能夠視訊溝通，卻仍遭「已讀不回」。農委會主委陳吉仲表示，無法接受，隨後端出10億搶救市場。若用「旺來指數」以抽籤方式來預測政治人物的官運，陳吉仲抽到的是「凶」，國民黨台南市議員謝龍介對此表示，鳳梨事件，陳吉仲如果處理不好，農民的火可能燒到他身上。

「旺來指數」依序為大旺(貴人級別，旺己旺人)、旺旺(逢凶化吉，旺自己，小人退散) 、 小旺(挑戰迎刃而解)、 切片(平，沒事就是好事)、 晾成乾(小凶，晾在那，遭忽略) 、剝皮(凶，遭剝一層皮，仕途小人多)、做梗(大凶，食之無味，棄之可惜，多做還遭嫌 )。

謝龍介在少康戰情室《超錢新聞》節目中表示，用「旺來指數」來預測政治人物的運氣，行政院長蘇貞昌抽到的是「切片」，結果是「平」，也就是「沒事就是好事」。謝龍介對此表示，有準，蘇貞昌沒好沒壞。蘇貞昌第一天定調鳳梨是檢疫問題，他本來還誇蘇貞昌， 結果總統蔡英文和外交部長吳釗燮把它拉到國安層級。如果今天是檢疫問題就很單純，但國安團隊有點要逆勢而為，所以蘇貞昌就被「切」了。

農委會主委陳吉仲的「旺來指數」抽到的是「剝皮」，是「凶」，也就是「遭剝一層皮，仕途小人多」。謝龍介表示，在派系操弄之下，陳吉仲不可能升至行政院副院長；陳吉仲的鳳梨大內宣會被數據打臉，他是硬拗而已，鳳梨事件最後如果處理不好，農民的火可能會燒到他身上。

謝龍介指出，陳吉仲是反對萊克多巴胺，他對養豬很清楚，結果在他的任內，竟然開放萊豬進口。陳吉仲要摸摸良心，為了當官，結果妥協了。

(中時新聞網)