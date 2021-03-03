日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）3日宣布，他將在全球徵選8名隊友，和他一起在2023年參加美國太空探索科技公司（SpaceX）為期一周的繞月之旅，上太空的費用由他全數埋單。

前澤友作3日透過視訊表示：「我邀請你一起加入這項任務。」

前澤友作最初打算邀請藝術家與他一同探訪外太空，但他後來改變計畫，打算「給予全球更多人參與這次太空之旅的機會。如果你自認為是藝術家，那麼你便是。」

前澤友作為日本時尚零售公司Zozotown創辦人，他在2019年將多數股權出售給軟體銀行（SoftBank）。

SpaceX創辦人穆斯克（Elon Musk）在2018年9月對外公布，前澤友作是參加SpaceX太空之旅的首位乘客，前澤將搭乘SpaceX研發的「星艦」（Starship）火箭繞行月球一周，他將是全球第一位繞月飛行的民間乘客。

前澤友作的月球探險計畫「DearMoon」將帶10至12人上太空，其中8名成員由前澤挑選。前澤表示將支付整趟旅程的費用，換言之，雀屏中選的民眾可以免費上太空。

前澤表示，繞月之旅的費用與SpaceX當初簽訂的合約大致相符。前澤婉拒透露確切金額，但表示旅費比他用1.1億美元購買80年代紐約傳奇藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作還高。

前澤第一階段徵選隊友活動至3月14日截止，申請者必須提供姓名、國籍、電子郵件和檔案照片等資訊。3月21日展開初步篩選流程，並在5月底進行最後面試和醫療檢查。

前澤開出兩大徵選條件，第一，「透過上太空對社會帶來助益」，第二是「願意支持懷有共同抱負的其他隊友」。

前澤透露他並未接受體能訓練，但表示他開始注意酒精攝取量和運動，並且一周花幾小時思考這項任務。

(工商 )