金曲台語歌王翁立友本月推出台語新專輯《放你飛》，日前推出新歌〈愛的伴侶〉MV，首次邀來師妹向蕙玲對唱，默契十足。翁立友1月底捲進鄭家純（雞排妹）性騷擾疑雲，掀起熱議，時隔1個月多，翁立友心境平靜許多，新專輯、工作如常進行，近來商演邀約已有10場以上，據悉，他一場唱酬是35萬元起跳，粗估吸金逾350萬元。

翁立友在2月5日現身開記者會後，春節期間低調與家人團聚，3日根據週刊報導，近來卻有同樣參與該晚活動的有心人士，看中了「有影片、有真相」，號稱自己手上所拍的完整影片可以讓「性騷疑雲」真相大白，因此拿著影片到各大媒體兜售，還開出一口價500萬，對於有心人士在外開高價兜售影片，翁立友所屬豪記唱片表示，沒聽說此事也不知情。

翁立友即將展開新專輯宣傳工作，新年自我期許在入行以來走過順境逆境，「始終如一的堅持，則是不變的唯一動力，感謝大家的力挺」，翁立友唱紅無數經典情歌，唯獨自己的感情則多年都處於空白，他盼在牛年多關心自己的感情世界，打趣表示日前告訴好友過年期間祝賀新年快樂，還不如祝福新娘快來比較實在，「有預感今年因為疫情，有較多的休息時間，應該會有機會遇到新朋友，期望感情有新契機，真命天女將現身。」

他1月初與師妹向蕙玲拍攝新歌MV，2人在現場互動親密，向蕙玲表示翁立友個性害羞，導致拍攝NG連連，他們在寒風中凍到全身發抖，翁立友頻頻催促著她披上大衣保暖，她笑虧翁立友平日嚴謹作風，私下是貼心幽默，「工作與私下判若兩人，是個嚴肅的暖男。」

(中時 )