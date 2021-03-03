泰國警方表示，一名被控焚毀泰王瓦吉拉隆功肖像的反政府分子今天被捕。這是泰國數月來有數十人因侮辱王室而遭控告的最新一例。

現年32歲的知名泰國流行樂歌手及反政府分子猜阿曼（Chaiamorn Kaewwiboonpan）是在首都曼谷以北的阿育他耶省（Ayutthaya）被捕，他被控上月28日在關押4位知名反政府分子的曼谷監獄前，焚毀瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）肖像。

依據嚴厲的冒犯君主法（lese majeste law），若他被判有罪，可處最長15年徒刑；此外，他還被控縱火與擅闖政府建物。

曼谷警察局長帕卡彭（Pakapong Pongpetra）在記者會中說，「我們掌握了人證與物證」；並說，猜阿曼不是唯一的嫌犯。

警方說，猜阿曼因受傷正在醫院接受治療，他的傷勢與被捕無關。

猜阿曼的律師指出，警方將在稍晚錄口供，允許他到場。

去年泰國青年因反對軍方支持下的總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）政府而發動連月抗議時，也曾打破傳統禁忌，要求大權在握的王室進行改革。

根據法律扶助團體泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）彙整的資料，當時至少有61人被控冒犯泰王。

(中央社)