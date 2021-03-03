桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛近日頻被傳婚變，福原愛今（3日）還被日媒爆料，與一名高壯男子現身橫濱街頭，讓江宏傑、福原愛這段台日跨國婚姻狀態引發外界關注。對此，和2人熟識的台北市議員張斯綱表示，2人的積怨可能超過半年，最近的事情只是導火線，並預測大概這兩日會出現最終結局，同時他也擔憂若2人婚姻破裂，可能會衍伸出商業合約糾紛。

張斯綱今天在《中天辣晚報》中表示，無風不起浪，會發生這個事情，有很多的蛛絲馬跡，而媒體都已經聽到一些風聲，然後再慢慢拼湊起來。

張斯綱回憶，他比較早認識福原愛，她中文講很好，5歲時被送去大陸訓練打桌球，她的成名過程帶有傳奇色彩，在日本打球成績也不錯，後面才認識江宏傑，他們兩個在一起，會有很多商業考量在裡面，他們也拍了很多廣告，塑造一個美滿家庭的樣子。

張斯綱指出，原本大家不會覺得他們之間有什麼問題或裂痕產生，但在這麼快的時間之內，幾乎雙方都默認有離婚的可能性存在時，他認為，接下來福原愛與江宏傑有很多合約，恐怕會有違約的問題，「因為可能有些合約裡面簽，婚姻存續期間如何如何，會影響，會不會還有賠償代言費的問題？這些都是他們假設離婚之後會衍生的商業合約糾紛」。

張斯綱分析，從最近的一些蛛絲馬跡看起來，2人積怨有一陣子，至少半年以上，包括言語暴力、2019年福原愛懷孕期間，2人在言語的不愉快等等，而最近的事情變成導火線。張斯綱也感嘆，「我覺得很可惜，我一直很欣賞他們兩在螢幕前的表現，2人非常登對，志趣相投，大概這一兩天內會出現最終大結局」。

此外，針對2人被傳婚變的消息，福原愛28日在推特上表示，這幾天一直被周刊跟著，讓她心情感覺很鬱悶，寫下：「直接來問我就好了啊…」而江宏傑今天透過經紀公司表示「兩人沒有離婚」，指出異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，並提出3點聲明如下：

1. 兩人沒有離婚。

2. 小傑不認識與小愛出遊的男子。

3. 異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。

【中天辣晚報】20210303 首批AZ抵台 蔡蘇率先打嗎? 鳳梨X話王「技術輸陸」爆綠委誣國民黨(張斯綱針對江宏傑、福原愛發言從影片20分30秒處起)

(中時新聞網)