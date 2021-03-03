一名女子前往台東一間飯店投宿，睡醒發現自己摔在地板上，低頭查看床架，懷疑床架尺寸不合才導致摔落。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

一位女子今（3）日在臉書分享遇上的經歷，她日前帶著媽媽前往台東泡溫泉放鬆，訂了某飯店的四人房，但一覺醒來卻發現摔落床鋪，低頭一看床鋪的設計，卻讓她相當傻眼，文章曝光網路後，掀起網友討論。

一位女子3日在臉書社團《爆怨公社》發文，內文寫道，她為了一解母親的辛勞，昨日便起念帶著母親前往台東泡溫泉，她下訂一間四人房，房內有兩張雙人床，因太過疲憊進房就倒頭大睡，但睡醒卻發現自己「掉到地上」。

原PO透露，她今日起床後發覺自己摔落床鋪，感到相當困惑，遂低頭檢視床鋪，這一查看才發現事有蹊蹺。透過圖片可見，原PO所睡得的確是雙人床墊，但床墊之支撐的床架，尺寸卻疑似不太對勁，乍看之下床架寬度僅為床墊的一半，疑似「尺寸不合」。

原PO在文末直呼，「還好不是老媽睡外側」，文章曝光網路後，不少網友紛紛留言回應，「太誇張了吧…」、「為什麼不直接放地上啊…」、「有夠扯」、「單人床板雙人床墊，是哪招呀」、「對不起我笑出來了」、「生平第一次看到這樣床板和床墊比例的飯店」。

不少網友要原PO公布是哪間飯店，對此，原PO則在留言區再次回應，她在這間飯店訂了兩晚，今日下午已經加價換房，因為帶著母親與小孩，不敢冒險公布飯店名字，擔心一個萬一恐要露宿街頭，「所以請原諒我，只是單純發文抱怨，不敢擋人財路」。

留言區也出現一位入住同間飯店的網友，該位網友說，「我掀床底沒看到你說的單人用床底，是不是誤會什麼啊？」，更質疑原PO有移動床位，且若沒錯為什麼要加錢換房？要求原PO出面解釋清楚。

有另名網友聲稱入住同間飯店，並發出照片質疑原PO。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

(中時新聞網)