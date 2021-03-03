富時羅素3日宣布對富時中國A50指數的年度審核變更，該指數將納入三一重工、紫金礦業、恒力石化，刪除民生銀行、中國建築、光大銀行，相關變更將在3月19日收盤後生效。

同時，海爾智家、長城汽車、智飛生物、榮盛石化、韋爾股份進入富時中國A50指數的備選股名單。

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(工商 )

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