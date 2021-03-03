富時中國A50指數 將納入三一重工、紫金礦業、恒力石化 22:002021/03/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素3日宣布對富時中國A50指數的年度審核變更，該指數將納入三一重工、紫金礦業、恒力石化，刪除民生銀行、中國建築、光大銀行，相關變更將在3月19日收盤後生效。 同時，海爾智家、長城汽車、智飛生物、榮盛石化、韋爾股份進入富時中國A50指數的備選股名單。 軟銀終結豐田13年連霸 成日本東證指數最大權重股 富邦富時越南ETF 國內首檔連動越股 (工商 ) #指數 #富時中國 #納入 #三一重工 #紫金礦業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工程出包慢妹妹一步 日「最上號」護衛艦終於下水 18:442021/03/03 軍事 陸港觀盤－A股回測季線支撐 兩會後看漲 04:102021/03/03 全球財經 美國揚言動用一切可用工具 04:102021/03/03 全球財經 雲林農博公園大整修 將正式定名布袋戲文化園區 16:192021/03/03 寶島 太平洋威懾計劃 促國會加倍撥款 04:102021/03/03 國際大事 頂新大陸餐飲業務 傳赴港IPO 04:102021/03/03 全球財經 《國際金融》油礦股彈升 歐股黑翻紅 09:432021/03/03 財經 《港股》港股收漲784點 黃金鋼鐵股發燙 16:482021/03/03 財經 等待兩會政策指引 聚焦大陸內需消費 20:592021/03/03 財經 社評／取法日本智慧面對陸戰略壓力 04:102021/03/03 焦點新聞 大陸新規 造全球最大碳交易市場 04:102021/03/03 焦點新聞 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 侯王大對決1／北市蛋黃區最大都更！國揚侯西峰慘遭住戶「背叛」 三圓王光祥含笑收割 - 財經 找來蔣爸真能有EUV機台？ 中芯與ASML簽12億美元大單 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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