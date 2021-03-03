A-Lin一開春送上喜訊，3日宣布將於5月7日起於大直ATT SHOWBOX一連舉辦10場「Romadiw一起來唱歌」演唱會，「Romadiw」是阿美族語「一起來唱歌」的意思，同是A-Lin親自取名，也是她開唱的初衷。

她希望去年剛結束北高雙蛋華麗巡演後，回歸音樂最初的簡單快樂，A-Lin預告：「這次是LIN（零）距離的互動！」並開心說：「今年1月時，有跑回EZ5唱歌。」她當時像回到以前駐唱時光，「與台下距離只有一步，很驚喜地上台」，當台上台下唱成一片，讓她有種靈魂出竅的美好感覺，「好像與粉絲彼此在空氣中結合，一種純粹當下、很親密的感覺。」

A-Lin過年期間，回到老家台東和族人親友聚會，她一回台北後，元宵節忙拍攝新演唱會預告片，在鏡頭中，秀出自然模樣，時而拿蓮蓬頭唱歌、時而又拾起唇蜜攬鏡，，A-Lin自認是很隨性的人，「很感謝工作人員讓我做自己、這麼的大膽又隨性，最特別的涵意就是包容我的隨性。」

(中時 )