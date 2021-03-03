氣象局提醒，在周末假期間預計有道結構佳、水氣多的鋒面通過臺灣，屆時天氣將有明顯轉變。(氣象局提供)

中央氣象局指出，明（4日）受到華南雲雨區東移影響，雲量變多，天氣不太穩定，除了北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部也有零星陣雨。到了周五（5日）還有一波華南雲雨移入，加上周六（6日）有一道結構完整的鋒面通過，「天氣風險」主播賴忠瑋指出，這波鋒面水氣較多，屆時全台都有降雨機會，並預計將持續到下周三（10日）才會開始好轉。

氣象局表示，明天（4日）持續受華南雲雨區東移影響，雲量偏多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部也有出現零星的降雨機率，氣象局提醒民眾外出攜帶雨具備用。不過隨著東北季風持續減弱，明北臺灣及花蓮高溫可回升到22-24度，其他地方約25-27度；低溫方面，北臺灣約15-16度，其他地方在16-18度。

氣象局提醒，周五（5日）持續仍有華南雲雨東移至臺灣，各地仍有偶陣雨機會。而在周末假期間預計有道結構佳、水氣多的鋒面通過臺灣，屆時天氣將有明顯轉變。賴忠瑋指出，鋒面雲系的主要影響時間會持續到周日（7日）白天，且全台灣都有降雨機會，但以中部以北和東部為主。

氣象局指出，周六（6日）鋒面開始接近，中部以北及東北部將出現短暫陣雨，其他地區也會出現零星陣雨，且愈晚降雨機率愈高！周日（7日）隨著鋒面通過及東北季風增強，雨勢仍明顯，下半天逐漸轉為以東北半部為主的零星陣雨，北臺灣轉濕涼。

下周一至下周三（8日至10日）起主要受東北季風影響，北部及東半部天氣較涼並有局部短暫雨，中南部則為早晚涼，山區有零星降雨。賴忠瑋指出，近期天氣多變的原因，主要跟大陸南方鋒面雲系滯留有關，這些水氣及雲系常隨著氣流快速的移到台灣的中部以北附近，造成台灣中部以北和東部的天氣出現迅速變化。

(中時新聞網)