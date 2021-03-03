瑞典出現一起新冠肺炎的垂直感染病例，一名一名疑似新冠肺炎(COVID-19)的孕婦感到孕痛，被救護車緊急送往瑞典史科納大學醫院(Skane University Hospital)，醫生檢查時發現腹內的胎兒心率異常低，顯然胎兒沒有得到足夠的氧氣，緊急剖腹產，成功救回母子。事後發現母親和嬰兒都患有新冠肺炎，顯然病毒會通過胎盤傳給胎兒。

新聞時評網「The Conversation」報導，醫護人員為產婦施救時，就發現新生兒血氧濃度太低，所以趕緊剖腹產，在孩子出世後，對母親和新生兒都做了咽喉採樣，果然發現新冠病毒，而且嬰兒的新冠病毒與母親還有些不同，表示嬰兒所染的病毒發生了變化，這非常令人誤異。

研究人員表示，儘管我們早已知道新冠病毒易於突變，但這種突變（稱為A107G）是在嬰兒出生後僅5天就發生了，這實在太快。

「最重要的發現是，胎盤也被病毒影響。胎盤是胎兒獲取母親營養的中轉站，血液和營養物質透過胎盤送給胎兒，胎兒的代謝物也由胎盤過濾帶走，這對胎兒的成長和健康至關重要，然而我們發現，胎盤一半的組織已有破壞，發生了廣泛的發炎反應。我們在胎盤的母親側與胎兒側，都發現了冠狀病毒蛋白。」

在生產之後，母親的病況相對良好，已從新冠肺炎感染中迅速康復，並在分娩後4天出院，但是她的孩子就比較辛苦了，由於嬰兒早產（懷孕第34週），因此需要新生兒護理。

所幸，嬰兒自己已產生了對抗病毒的抗體，分娩後沒有嚴重的症狀，這個小傢伙的免疫系統在出生前就面臨一次大挑戰，而且勝利了。這是嬰兒的自身免疫系統的勝利，而不是母親的幫助，因為我們在母乳中未發現任何抗體。

這項臨床病例已發表在 《英國婦產科雜誌》上，是少數研究冠狀病毒通過胎盤傳播的科學論文之一。

在此之前，全世界有成千上萬的孕婦也是受到新冠患者，但是胎盤屏障保護了子宮內的嬰兒免受大多數感染，然而在此案例中，新冠病毒真的侵入胎兒。

研究人員說，這現發現顯示，我們必須重視患有新冠肺炎的孕婦，應該將其視為高風險感染者。

(中時新聞網)