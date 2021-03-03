沒桃園觀塘第三液化天然氣接收站會害到台中？經濟部長王美花今天指出，如果藻礁公投過關，一定會遵守公投結果。但如此會有電力缺口，大潭電廠8、9號機組如全改用燃煤發電，得多用500萬噸，影響空污季降載配合。因中火現行一年進行3、400次機組降載，如要增煤，台電憂恐得減少配合次數。

「珍愛藻礁公投」連署達標，屆時如果通過，王美花強調會尊重。但指如果三接要改到台北港蓋好要11年，會有很大時間的電力缺口，影響「增氣減煤」能源轉型目標。等於現在對中部與高雄減煤努力就會走回頭路，這是不樂見的。

王美花進一步表示，如果沒有三接，大潭電廠7號機還勉強可以從通霄供氣，但新的8跟9號機組就沒辦法。這2部機組合計容量224萬瓩，一年發電137億度，缺口如全改用煤發電，會增加500萬噸。

她強調過去中火減煤，已減了600萬噸，如此非常可能為了供電穩定，又會要去增加煤的供應，恐怕影響現在配合空汙季所做的降載量。

台中火力電廠去年10月起進入空污季後，執行「擴大自主減煤方案」，全廠最多只運轉7部機，實際總發電量以不超過6部機的330萬瓩為原則。合計2020年中火共降載 353次，減發48億度之多。

台電強調，目前燃煤電廠的「自主降載」與「友善降載」都是自願配合，法規上，只有空氣品質指標AQI值惡化大於200時，才有「強制降載」。也就是說，如果觀塘三接不蓋，在「穩定供電」優先下，得用燃煤接續，那麼在現行林口、大林電廠穩定運轉下，只有中火因不斷自主降載減煤，離滿載發電有空間，可以做調度。

換言之，如真的要多燒煤發電，中火勢得減少降載多發電，意味得多燒煤排污不可免。據統計，中火去年用煤量已降到1229萬公噸，比2014年減少超過600萬噸。不過中火真要多燒煤，還得過台中市《管制生煤自治條例》這關，中市府要求減4成生煤量，該廠最年多只能用1104萬噸，但台電不認同計算方式，表示實際無法遵守。

台電發言人張廷抒表示，台電2020年全年用煤量2694萬噸，如真增加500萬噸，要多近20％，要從哪些電廠分配使用，還有待調度單位去盤點。

(中時 )