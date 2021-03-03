頭條開講

由於AZ疫苗印度廠發生大火，供貨大減6成，但是中央流行疫情指揮中心證實首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵台。全國防疫協會理事長王任賢表示，AZ疫苗來得倉促，可能是因供貨無法平衡，民進黨又趕著要，只好湊一點給它，以致疫苗來了以後，連民進黨政府也嚇一跳。

疫情指揮中心指揮官陳時中3日在記者會中表示，這次抵台的11.7萬劑是台灣向藥廠直接購買的1000萬劑牛津AZ疫苗中的一部分，他自己也是3日上午9時許才知道疫苗要抵台的消息。陳時中指出，首批11.7萬劑牛津AZ疫苗，由於兩劑疫苗間隔長達8週以上，此次疫苗將作為第一線高風險醫護人員的第一劑疫苗，確保保護力的範圍愈大愈好。

全國防疫協會理事長王任賢在中天政論節目《頭條開講》表示，這一定是東湊西湊來的。疫苗來台對民進黨政府是非常重大的事情，應該要敲鑼打鼓，結果卻很倉促地開了記者會；連領導都沒跟他們講，可見多倉促，連民進黨政府也嚇一跳，怎會這樣就來了。所以他估計疫苗是真的缺貨，疫苗印度廠又燒掉了，可能供貨無法平衡；民進黨又趕著要，只好湊一點給它。結果疫苗來了以後，民進黨也嚇一跳，馬上開記者會，還來不及通知，網路都還沒開始讚賞，疫苗就來了，多麼匆忙啊。

針對首批AZ疫苗只來11.7萬劑，王任賢指出，疫苗要全面覆蓋很重要，打兩劑的用意是， 一劑反應、二劑著床。若台灣沒辦法拿到那麼多的量，可先打一劑，先保護再說，另外一劑慢慢再說。他估計，後面還會有第二批、第三批疫苗來，所以這11萬劑要做最廣的覆蓋。他強調，第一批疫苗要打得好，若給醫護同仁先打，還打得「二二六六」、亂七八糟的話，以後就別再玩了，有再多的疫苗，人也打不滿。

(中時新聞網)