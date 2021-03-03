香港47名發起或參與去年民主派「35＋」初選人士，涉嫌違反《香港國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，全部被告1日在西九龍法院提出保釋申請，但遭檢方反對，47名被告的代表律師經過3天，本已完成保釋陳詞，不過，資深大律師梁家傑突表示不再代表譚文豪、郭家麒、楊岳橋及李予信等被告，並指4人已宣布退出公民黨。大律師譚俊傑也說，將不再代表被告林卓廷。另外最少有10名被告或他們的代表律師表示會就保釋作補充發言。法官蘇惠德遂諭令全案押後到4日一早再訊。除了徐子見仍在醫院留醫由警方看管外，其餘被告交由懲教看管續押。

香港東網報導，2日凌晨在庭上暈倒送院的被告灣仔區議員楊雪盈，3日傍晚已從醫院回到法庭，她與何桂藍將不再由律師代表。在此之前，法官蘇惠德本來表示，會在所有律師陳詞後會安排晚膳時間，之後便會就保釋申請作決定，但結果還是要再押後至4日方能裁決。本案1日在西九龍法院提訊，檢方申請將案押後3個月，並反對眾被告保釋，申請保釋程序經過3天時仍未完成。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。檢方申請將案件押後至5月31日再提訊，等候警方進一步調查。控方並引用黎智英涉違《國安法》申請保釋被否決的案例，反對讓各被告保釋；檢方指眾被告計謀非常具組織，意圖顛覆政府，只是因疫情才無法實現，但他們仍打算繼續計畫，一旦實行將造成不可逆轉和無法修補的破壞。

(中時 )