原是男兒身的網紅「罔腰」，3年前赴泰國變性成功，日前突然在社群網站PO出巨肚照宣布懷孕，透露寶寶已12週大，甚至還PO出超音波照與高醫檢驗單，代表有圖有真相，消息一出震驚全台灣。不過罔腰也因此被高雄市衛生局說明，今日結果出爐，指罔腰涉嫌散布謠言導致眾人不安與慌亂，言行已違反社維法第63條，後續將交由警方函送法辦。不過罔腰男友仍打死不認錯，甚至在IG限時動態開嗆衛生局。

罔腰自爆懷孕一事轟動全台，她更因為被認為所言不實，日前遭高雄市衛生局約談。今(3日)約談結果出爐，高雄市衛生局表示，透過罔腰意見陳述的內容，並蒐集相關資料結果函送衛福部，其中涉及不實的部分依違反社會秩序維護法第63條函送後續偵辦。

罔腰男友囂張開嗆。(取自罔腰男友IG)

稍早更有網友直接在IG向罔腰男友求證，「新聞說罔腰已經承認懷孕是假的？是真的嗎」，而罔腰男友則是回應：「好像沒這回事耶。」反咬是媒體亂報，更囂張開嗆衛生局「好好翹(笑)，我坐等如何開罰」。

面對網友提問「網路都報說造謠，你們有想說什麼？」罔腰男友態度依然故我，表示他沒有什麼想說的，媒體要怎麼報怎麼講隨便，更把矛頭指向嗆他的網友，「然後我喜歡我的版面乾淨，所以那些小號嘴臭的888，清完你們就是舒服。」

約莫晚間10時許，高雄市衛生局又再度發出新聞稿反擊罔腰男友「沒這回事」說法，怒指罔腰懷孕是造假，甚至公開罔腰在調查中的說詞，全文如下：「有關「罔腰」社會關注事件進度，衛生局日前調查，依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有。至於是否違反人體試驗法，衛生局已依蒐集調查結果函報該法主管機關中央衛福部，進行後續認定處理。其自稱懷孕而引發社會譁然，顯有不實情節，已涉違反社維法第63條第一項第5款有散佈謠言，足以影響公共之安寧之虞函送後續偵辦。至於其他就醫行為及相關病歷紀錄因涉及個人資料非關案情則不另作說明。」

(中時新聞網)