資深媒體人趙少康。（資料照片）

鳳梨田。（資料照片，劉秀芬攝）

對於大陸宣布3月起暫停台灣鳳梨出口大陸一事，專門研究兩岸的學者趙春山認為，這或許是兩岸復談的契機，尤其新任陸委會主委邱太三是很溫和的人。資深媒體人趙少康今天透露，邱太三自己都不知道為何大家對他期待這麼高！因此，趙少康推論，「當後面沒有意思的時候，他是沒有用的」。

針對大陸暫停進口台灣鳳梨，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山2日表示，民進黨政府應把鳳梨事件當成是兩岸復談契機，可透過兩會機制，甚至是民間機構單位，先單純從檢疫等事務技術性問題，來創造跟對岸協商機會，過程中必然會涉及公權力，屆時再處理諸如九二共識等爭議問題。

趙春山指出，鳳梨事件涉及檢疫，按大陸說法是要台灣不要政治化，也就是北京目前是把該事視為技術性問題，那台灣就順著此邏輯來跟對岸談技術性問題，雙方可透過海基、海協兩會機制，甚至是委託民間任何機構單位來談檢疫問題。

趙春山強調，上述作法妙就妙在，北京原本說不接受九二共識，就不跟台灣談。但在鳳梨事件上，兩岸先不談九二共識等政治問題，而是先協商鳳梨檢疫等問題。「進入談判後再來處理九二共識，而不是先要有九二共識前提後，才能來談判，這是兩件完全不同的概念。」

另外，趙春山（2）日受邀在黃暐瀚的廣播節目《POP撞新聞》也說，民進黨政府態度也有所改變，尤其整個國安團隊改組釋出訊息，邱太三本來就是很溫和的人，把陳明通調到國安局，是向對岸釋出訊息，台灣現在把兩岸關係放在國安首要問題。

至於新任陸委會主委邱太三會不會去談？趙少康今（3）日在Youtube直播節目《趙少康尹乃菁觀點》中透露，兩岸有沒有可能再復談？大家都期待邱太三當陸委會主委是復談的契機，但邱太三去拜訪各立委時，立委對邱太三說，大家期待都很高，看看兩岸可不可以改善或復談。邱太三則回應立委，他也不知道為何大家對他期待這麼高！據此，趙少康推測，「當後面沒有意思的時候，他是沒有用的」。

趙少康認為，現在有三種可能，第一就是拖；第二就是報復，叫台商通通回來，包括台積電；第三個就談判，台灣一年賺大陸1千4百億多億美元，不談也很奇怪。

(中時新聞網)