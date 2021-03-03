有小非農之稱的美國ADP就業數據，2 月私營部門新增就業僅 12 萬人，遠遜於市場預期，較先前數據也大幅下滑，顯示新冠疫情對於就業市場的衝擊依然存在，拜登政府1.9兆美元的經濟刺激法案仍在進行，參議院最快將在周三開始審議眾議院通過的版本，OPEC+部長級會議也將召開，美股3大指數盤前翻黑走跌。美股周三(3日)開盤下跌29.58點、以31,361.96點開出，隨後指數翻紅上漲百點。

截至台灣時間3日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲80.23點或0.26%、暫報31,471.75點；標普500指數上漲0.18 點或0.0046%、暫報3,870.47點；那斯達克指數下跌33.88點或0.25%、暫報13,324.91點；費城半導體指數下跌2.10點或0.068%、暫3,068.84點。

4大科技巨頭開盤股價全面走跌，特斯拉股價上漲0.69美元或0.10%、暫報687.13美元。台積電ADR股價上漲1.57美元或1.25%、暫報127.57美元；聯電ADR股價下跌0.085美元或0.90%、暫報9.34美元。

OPEC +(石油輸出國家組織及夥伴國) 明 (4) 日將舉行原油增產會議，研議擬日增 150 萬桶原油產量，替市場上升的原油價格降溫，一度讓國際油價跌破60美元，但隨著經濟復甦前景樂觀，油價又回到60美元關卡。

OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo表示，全球經濟前景與原油市場前景都出現改善跡象，與去年受到嚴重衝擊所帶來的不確定能逐步降低。

至於比特幣，美國證券交易委會（SEC） 主席提名人Gary Gensler赴參議院銀行委員會舉行聽證會，他宣示要根除加密貨幣欺詐和操縱行為，這番強硬言論傳出後，比特幣應聲嚇跌逾4%，殺破48000美元。但花旗表示，比特幣處在轉折點，有機會成為獲得支持的國際貿易貨幣，讓比特幣由跌轉升，稍早價格一度突破52000美元關卡。

(中時新聞網)