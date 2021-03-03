台中花博后里森林園區原地保留1500多棵參天大樹，形成都市之肺。（王文吉攝）

台中花博后里森林園區優化工程進入收尾階段，養工處已完成夜間照明設施。（王文吉攝）

台中花博后里森林園區保留生態環境池，呈現「林蔭水岸」。（王文吉攝）

台中花博后里森林園區原為軍營用地，總面積廣達15公頃，2020台灣燈會閉幕後，台中市政府閉園讓草木休養生息，並保留1500多株老樹、天空步道、聆聽花開的聲音等。養工處耗時1年升級大公園，並移除枯木，結合企業捐贈173棵成樹，第一期7公頃預定植樹節開園。

陸軍裝甲586旅軍營廣達15公頃，大片綠樹成林，市府原地保留1500多棵樹木，規劃為花博后里森林園區，打造「聆聽花開的聲音」，號稱地表最大的機械花，令世人驚豔。森林園區原址在2020轉作台灣燈會展區，主燈「森生守護-光之樹」炫彩奪目，吸引爆滿民眾爭睹。

台灣燈會去年2月23日晚間圓滿閉幕，市府即封閉15公頃園區讓草木休養生息，保留四口之家、生態池、聆聽花開的聲音等，並通過都市計畫變更為公園用地。養工處接續投入700萬元升級主題植栽營造及改善裸露地，並強化停車空間、步道系統、休憩空間、燈光照明等。

台中市議員陳本添表示，花博后里森林園區近年發現樟樹等110株樹木染褐根病枯死，養工處除接手綠美化，並施作休憩、照明設施，同時移除枯木，避開褐根病疫區結合台積電捐贈173棵成樹種植，讓森林公園更具綠意。

陳本添提到，這裡曾是四、五年級生服役的軍營，歷經世界花博、台灣燈會，盛極一時，感謝歷屆市長努力，繼中央公園之後，台中市第二座森林公園即將開放，鄉親相當期待。

后里森林公園可減輕當地工業帶來的空氣汙染，形成都市之肺及后里後花園，目前第一期7公頃優化工程進入收尾階段，養工處預定3月12日植樹節開園，後續第二、三期將配合森林主軸賦予新遊憩機能，預定明年初全部開放。

(中時 )