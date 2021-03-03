大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）結婚5年頻傳婚變，但兩人始終沒對外解釋，婚姻狀況撲朔迷離，日前一起出席「微博之夜2020」，不僅沒有同台走紅毯、甚至連座位都分開，又讓網友議論紛紛，近日Baby曬出一張畫，遭疑意有所指，她也親自回應了。

Baby今（3日）PO出2張畫像，其中一張是獨自披著白紗的小女孩，另一張是卡通剪影，圖中的小女孩捏著小男孩的臉問說「你背叛（不忠，cheat on）我了嗎？」男孩則否認「不，我沒有」，右下角有一句英文寫下「THE TRUTH IS NOT IMPORTANT(真相不重要)」。

baby曬照遭疑意有所指，親留言回應。(圖／翻攝自IG)

網友都質疑Baby曬出這樣的是意有所指嗎？她也親自留言回應：「只是覺得畫好看分享，大家不用過度解讀」。其實，Baby和黃曉明近年來互動冷淡，因此頻遭傳已離婚，之前一起出席微博之夜，本以為會合體打破婚變傳聞，但兩人不僅沒交流，位置還被分開，再度引起熱議。

不過就有網友發現，在Baby上台時，在台下的黃曉明馬上舉起手機拍攝，眼神充滿寵溺，讓粉絲都興奮直呼「甜到了！感覺傳言不攻自破」。但資深娛樂記者「香港朱皮」仍死咬不放，斬釘截鐵直言：「婚已經離了，孩子也歸父親了，財產早分配了」，並指兩人應該是為了兒子才不肯承認。

但「香港朱皮」先前才因爆料Angelababy和古天樂的緋聞被Baby工作室提告，後來發長文道歉，現再度爆料她離婚，也引來不少網友留言批評：「你還沒被告怕？忘記你道歉了？」

(中時新聞網)