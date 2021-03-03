印度交通部長Nitin Gadkari表示，若特斯拉承諾來該國生產電動車，印度擬提優惠條件，確保生產成本低於大陸。對此，龍興春表示，在大陸設廠較在印度具有全面優勢，短期內特斯拉無法實現印度製造。

據《衛星通訊社》報導，成都世通研究院執行院長龍興春指出，大陸作為「世界工廠」吸引外國企業來華設廠，就是因為擁有完善配套設施、產業鏈、高素質人力資源等。

他列4大主因，第一：生產所需的所有零部件絕大多數都可以在大陸，甚至在上海周邊幾百公里內採購到；第二：大陸工人訓練有素，可以招到非常合格、優秀的工人；第三：大陸電力供應非常充足；第四：特斯拉是新能源車，除了需要生產出來外，也需要充電樁等配套的基礎設施，這些在大陸已經修建很多，印度幾乎還沒開始。

龍興春說，印度無法高效率的建造廠房、提供土地和資金支持；反之大陸在這些項目中，都高效率地達成，這些都是印度很難做到的。

據《衛星通訊社》報導，從簽訂特斯拉上海工廠的土地出讓合同到取得驗收合格證，只用了10個月，且特斯拉上海超級工廠自2019年年初正式在上海臨港落成後就不斷融資。截至去年5月止，特斯拉累計獲得中資銀行貸款總規模已近200億人民幣。

同樣的，大陸市場對新能源汽車的需求旺盛，其中特斯拉更是深受大陸消費者喜愛，對此，龍興春強調，「大陸市場不僅大，消費能力也高，對印度來說，他們並不具備這樣的市場」，總體而言，印度製造基本上還只是個概念，成就有限。

(中時新聞網)