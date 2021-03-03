台日桌球界模範夫妻福原愛和江宏傑近日驚爆婚變，福原愛與男性友人如情侶般約會，甚至住飯店過夜，疑似出軌，但事後更爆出福原愛長期遭受江宏傑一家言語羞辱，丈夫卻不聞不問，讓女方心死提離婚，其中江宏傑姊姊江恆亘也成為撻伐對象，更曾在一年多前就遭日媒爆，根本是「怪獸大姑」。

日本媒體《週刊文春》指出，福原愛受到江宏傑一家長期言語霸凌，除了江宏傑本人控制慾強，爆粗口痛罵女方「像個妓女」，其姊姊、也就是福原愛大姑江恆亘更是離譜，不僅私自散佈夫妻倆私生活情形與照片，還曾打電話痛罵她「就是妳害我們家裡氣氛變得糟糕」，福原愛雖一度求助江宏傑，但卻換來對方的冷眼旁觀，導致自己壓力過大，暴瘦10公斤。

事實上早在2019年江恆亘出道娛樂圈時，週刊文春就曾報導福原愛與其不合的消息，更以「39歲的怪獸大姑娛樂圈首亮相」形容江恆亘，指出江恆亘為人強勢，有公主病，甚至江宏傑也曾告誡福原愛「不可拒絕大姑要求」，讓後者頗為困擾，也數次跟朋友抱怨。

當時《三立新聞網》曾在報導一出後，訪問到江恆亘友人，友人對於此事回應「毫不意外」，控訴江恆亘從以前就有嚴重公主病，永遠要當老大，若身旁有人不順應要求就會生氣，非常難相處，自己也因此疏遠她。

對此江恆亘當下否認爆料內容，稱自己是傻大姊性格，PO文嘆「那些你以為是朋友的，人家壓根都沒把你當真正的朋友」、「直到別人又再次對你傷害的時候，才會又被提醒，我怎麼又犯同樣的錯誤」、「可悲的是，創造這些謊言的還有可能是你最親密的人」，更表示自己不會受謠言影響，並要爆料者親自找她求證。未料隨著弟弟婚變疑雲，「怪獸大姑」一事也再度被提起。

(中時新聞網)