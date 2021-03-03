聯邦快遞（FedEx）3日宣布，該公司將投資20億美元以實現2040年全球營運碳中和的承諾。而做為計畫一部分，該快遞巨頭在2040年前旗下車隊將全部換成電動車。

聯邦快遞表示，旗下車隊2025年時新添購車輛裡有一半將是電動車，而2030年時新買車輛全部都會是電動車。

聯邦快遞周三亦承諾捐出1億美元給耶魯大學，協助其成立「碳捕捉中心」。聯邦快遞也將持續投資替代燃料，藉此減少旗下飛機與車輛排放的碳排量，同時致力於降低逾5千個據點營運對於環境的傷害。

(工商 )