年初美國新冠肺炎新增確診病例下滑後，各州政府迫不及代解除防疫禁令。路易斯安那州、密西根州及德州不僅放寬商家人流限制還解除口罩令，令專家批評在變種病毒肆虐及疫苗尚未普及的此刻，各州太快放鬆戒備。

德州兒童醫院疫苗研發中心主任霍堤茲（Peter Hotez）表示：「現在不是放寬限制的時候。各州州長共同擊掌歡呼脫離疫情，我們卻高興不起來。」

美國疾病預防管制中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也警告，美國此時放鬆戒備只會「前功盡棄」，因為傳染力強的變種病毒正趁機擴散。

霍堤茲認為各州若能再堅守防疫禁令幾周時間，醫學界更能掌握變種病毒行蹤，屆時美國疫苗接種人口比例也比較高。

美國政府日前已授權一劑式嬌生新冠肺炎疫苗上市，且默沙東藥廠（Merck）也同意協助生產嬌生疫苗。美國總統拜登稍早表示，今年5月底前美國將有足夠疫苗讓全國成年人完成接種。

(工商 )