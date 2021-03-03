美國土木工程師學會（ASCE）3日公布四年一度的「基建成績單」報告，該機構將美國整體基建分數評為「勉強及格」的「C-」，較2017年分數「D+」略為改善，這是美國20年來首次獲得C級評等。

但報告指出，美國基建設施面臨約2.6兆美元的資金缺口，呼籲聯邦政府大幅增加支出，以改善年久失修的道路、港口與橋樑。

ASCE在這份多達170頁的報告裡預估，美國未來10年需花費5.9兆美元才能將公共建設提升至「安全、可靠」的水平，而這遠比政府與私人企業目前支出金額高出2.6兆美元。

報告指稱，美國基建設施整體狀況「平庸」，原因在於「政府多年來毫無作為」。該報告共評比17個類別基建，分數最好的是鐵路與港口、評比分別為B與B-，但有11個類別落在D級，包括公共運輸、機場、道路與高速公路等。4個類別落在C級評等，包括橋樑、能源、飲用水與廢棄物處理。

(工商 )