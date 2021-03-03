為減輕離島考生長途至本島參與大學個人申請及四技二專甄選入學二階甄試的經濟負擔，教育部推動大學跨校視訊面試，其中在大學個人申請方面，共有50校832校系參與，是去年188校系的4.4倍。

離島生到本島參與大學個人申請入學及四技二專甄選入學二階甄試，面臨如天候、交通及住宿等負擔，要花不少錢。對此，教育部從去年起推動跨校視訊面試，讓離島考生不用長途跋涉到本島來，就可以參加本島大學的面試。

教育部表示，考量視訊面試涉及招生公平性，其考場設備設置、監試人員規畫、試務作業流程、多校多系單一服務中心安排等，應以高標準方式設置，在離島澎湖、金門及馬祖地區試辦。

今年大學個人申請招生將於3月23至24日報名，3月31日公布一階篩選結果，4月2日至12日上傳二階甄試備審資料，以及在4月14日至5月2日參加各大學自訂項目甄試（如面試、筆試或實作）。

教育部今年請澎湖科大、金門大學及台灣海洋大學（馬祖分校）等3所離島大學設置區域視訊服務中心，試辦大學跨校視訊甄試服務，協助澎湖、金門及馬祖地區符合資格考生於各區域視訊服務中心與本島大專校院進行視訊面試，預計1540個考生受惠。

根據統計，去年大學個人申請共188個系組試辦視訊面試，今年則有832系組參與試辦，是去年的4.4倍；去年四技二專甄選入學有241系科組參與試辦，今年則有160系科組參與，減少了一些。

教育部指出，就讀金門、馬祖及澎湖高中職的應屆及非應屆畢業生，或於該地區參加110學年度學科能力測驗或四技二專統一入學測驗者，於通過大學個人申請或四技二專甄選入學第一階段篩選後，得向第二階段指定項目甄試採視訊面試之志願校系、科（組）學位學程選擇採視訊面試方式辦理。

(中時 )