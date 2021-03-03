日本「國民女兒」桌球甜心福原愛和台灣帥氣桌球王子江宏傑結婚4年多，近期屢傳婚變，今（3）日更遭到日媒爆料兩人婚姻岌岌可危，男方長期言語暴力，女方日前還被拍和一名上班族男開房間過夜，恩愛形象徹底崩壞；4年多來夫妻攜手代言各大廣告，上至近百萬元汽車，下至幾十元調味料，但網友點出關鍵，認為有這些代言全靠福原愛。

福原愛和江宏傑婚變傳聞越滾越大，有熱心網友整理出兩人攜手代言的廣告清單，包括洗衣機、空調、冰箱、汽車、益生菌、雞精、調味料、奶粉、啤酒、防蚊噴霧，以及各大服飾和珠寶等等；兩人代言產品多到數不清，曾打開電視就能看到他們甜蜜的互動。

兩人婚變傳聞更引起海內外網友熱烈討論，其中《批踢踢實業坊》網友紛紛表達自己意見，「專職代言」、「江靠福真的賺很大」、「會友這些代言也是因為福原愛」、「這倒是沒錯，沒福原愛，這些代言不會找江」、「比想像還多，光代言費一年有沒有千萬？」、「這些廣告剛好都打家庭和樂美滿這樣」。

(中時新聞網)