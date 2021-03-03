今（3）日在高雄市澄清湖球場進行的中職官辦熱身賽，中信兄弟詹子賢在1局下就轟出3分全壘打，2局下再揮出2分打點一壘打，單場灌進5分打點，終場中信以8比4獲勝，詹子賢應是最大功臣。富邦苦吞3連敗，戰績1和3敗尚未開胡。

除了詹子賢建功，開路先鋒王威晨4打數擊出3支安打，「猛打賞」演出，並且跑回2分，貢獻1分打點，表現也相當出色。至於老將張志豪則是2打數2安打、1分打點，包括1支陽春全壘打，也有1分打點。

事實上，王威晨、張志豪、詹子賢在官辦熱身賽表現均佳，詹子賢打擊率6成、張志豪5成、王威晨4成55，可說是火力超強。投手方面，鄭凱文先發5局被敲5支安打，送出4次三振，沒有四壞球，也未失分，拿下勝投，熱身賽勝投開胡。

富邦悍將的范玉禹只先發2局就被打爆，狂失6分吞下敗投。打線則以林益全3打數3安打「猛打賞」演出表現最佳，熱身賽打擊率也高達5成。高國輝則擊出1支陽春全壘打，個人熱身賽首轟出爐。

另一場在台南球場進行的熱身賽，由地主統一獅迎戰樂天桃猿，獅隊唐肇廷、鄧志偉各有3分打點，6局下鄧志偉並且轟出陽春全壘打，終場獅隊以10比6力克桃猿，熱身賽2勝1和保持不敗。

(中時 )