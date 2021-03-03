「啦啦隊女神」峮峮近日被爆出超驚悚肥肚照，照片中的她有著超圓包子臉，腰上肉還直接掉出褲頭，和現在的纖細模樣差很大，她自曝體重飆至54公斤，經紀人坦言照片零加工，「因為角度問題，看起來更胖，她一直忽胖忽瘦，就連粉絲都知道，她只要休賽就會變胖」。

峮峮去年因男友小鬼驟逝，一開始悲痛萬分，整個人不吃不喝，後來才慢慢恢復進食，經紀人表示：「不知道算不算創傷症候群？她開始吃很多，但我當時覺得她肯吃就是好事，吃很多我也沒特別控制。」但去年12月她胖到連啦啦隊制服裙子都扣不上，經紀人這才驚覺不對勁。

峮峮最胖54公斤。（美体專科 Dr.Calorie提供）

峮峮表示自己在球隊中一直是體型最大的人，尤其前陣子胖到54公斤，更讓經紀人下最後通牒，逼她一定要在賽季前減回來，她坦言一開始無論怎麼控制飲食都沒效，直到後來用了「三階段甩肉法」才成功甩肉。好不容易恢復理想體態的她也大方曬出腰瘦照，兩手掐腰秀出超狂巴掌腰，證明自己不僅減下來，體態比以前還要好。

(中時 )