大陸一名張姓人妻39歲終於懷第一胎，因為時間剛好在公公過世沒後多久，婆婆得知媳婦懷孕後，竟強逼墮胎，原來她擔憂習俗與禁忌，認為媳婦在公公離世不到一個月懷孕，會剋到婆婆「一年內就會死掉」，才逼媳婦把孩子拿掉，還威脅不拿掉就要兒子跟她離婚。

據《網易新聞》報導，張女被醫師認定已是高齡產婦，恐無法生育，但她與丈夫仍努力求子，終於在去年10月發現生理期遲了半個多月沒來，一驗發現自己懷孕了，開心與老公抱頭痛哭。張女幾天後開心向婆婆報喜，希望能讓失去老伴傷心的婆婆，心情好一點，沒想到說後竟是災難的開始。

張女說，本來以為婆婆聽到快要可以抱孫子會很開心，結果婆婆一聽到她懷孕，面色凝重、態度冷漠，後來吞吞吐吐對她說：「妳肚子裡這個孩子要不得」，張女聽後當場嚇傻，無法相信婆婆竟然要拿掉親孫子。

婆婆後來對張女說：「按照傳統與禁忌，妳公公離世不到一個月，妳不能懷孕的，否則我1年內就會死去掉」，婆婆此番話說完，張女與丈夫都沉默不語。

張女完全不理會婆婆逼墮胎，幾天後卻遭婆婆警告：「如果妳不流掉胎兒，我就讓我兒子跟妳離婚」，讓張女心寒的是，老公也覺得自從妻子懷孕後，媽媽的身體就變很不好，很擔心習俗會應驗，但張女堅持一定會生下孩子，並打定主意「即使離婚也在所不惜」。

(中時新聞網)