「110年新北市全國客家日–歇天穿」今天（3日）在新北市客家文化園區舉辦天穿日祭天儀式，除邀請新北市客家社團外，今年也首次特別邀請微網紅以及在台國際學生參與，希望透過深刻的文化意涵，及傳統古禮祭天儀式，在天穿日為所有市民鄉親們祈福，進而促進國際文化交流。

相傳上古時代水神共工與火神祝融相爭，最終導致天空撞破了一塊大洞，女媧娘娘為解救蒼生，於是鍊五色石補天。為了紀念女媧娘娘的恩德，客家人在農曆正月二十天穿日這天會放下工作，男不耕田，女不織布，共唱山歌尞天穿，代表客家族群對大地萬物的感恩，給予大自然適度恢復的時間，是客家人特有節慶，後來也將農曆正月二十日訂為全國客家日。

新北市客家局長林素琴表示，今年因應防疫優先考量，並歡慶新北市升格十周年紀念，「新北市全國客家日–歇天穿」特別將祭天儀式外的系列活動以數位方式辦理，是新北市首次將全國客家日活動線上轉型。

今天在傳統祭天儀式裡，更是首度邀請台灣大學與宏國德霖科技大學的國際學生擔任禮生，他們分別來自馬來西亞、巴拉圭、宏都拉斯、墨西哥以及韓國等國家，除透過體驗傳統古禮客家習俗，達到深刻的國際文化交流外，也藉由參與祭天儀式為自己國家內的親人祈求疫情期間平安順利。同時現場國際學生與微網紅共同體驗畫天穿的樂趣，一同畫出心目中的天穿日，也號召全民朋友今年一起跟我們線上畫天穿、線上慶天穿。

「畫出你的天穿日」線上徵件，總獎金獎項高達八萬八，歡迎民眾踴躍參加。徵件日期至3月12日截止，相關詳情請至新北市客家局臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/nnNlrd）。

(中時新聞網)