總統蔡英文去年3月在臉書宣布台灣鳳梨外銷澳洲，但遭踢爆只有56公斤鳳梨乾去澳洲，農委會則回應，近2年受疫情因素影響，因運費高昂，導致台灣鳳梨競爭力很差，無法突破澳洲市場。對此，中華農企發展協會副秘書長、農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘3日表示，去年鳳梨產季期間，運費很低，並曝光台灣出口鳳梨到澳洲的情況。

針對農委會國際處稱去年運費高昂，林裕紘3日在政論節目《平論無雙》中表示，但是那是下半年之後的事情，7、8月之後貨櫃才開始漲，鳳梨季正在出鳳梨的期間到6月以前這段時間的運費很低，航運股跌到快死了，因為疫情影響，貨運縮起來，那些航運公司才要開始減船、減櫃，去年3月、5月的時候 貨櫃便宜的要死，「你3月的時候跟人家說運費貴得離譜，那根本是莫名其妙」。

林裕紘指出，鳳梨去冠芽並薰蒸後，只能透過空運輸送，空運運費比較貴，導致沒有競爭力，但不是宣布之前就知道的事嗎？「在大突破之前就知道輸澳洲有這麼多劣勢了」。

林裕紘透露，他遇過很多農委會奇妙的規劃，他回憶以前某次開會時，農糧署打算賣火龍果給泰國，讓他十分傻眼，全世界出口最多火龍果的就是泰國、越南，出口給泰國是什麼意思？「鳳梨也是，今天要開鳳梨，怎麼會去開澳洲？澳洲是全世界檢疫第一嚴的國家，在檢疫上不會放手很正常」。

林裕紘質疑，因為檢疫關係，經過薰蒸、去冠芽的鳳梨只能空運，那請問做空運一顆十幾塊澳幣台灣鳳梨會真的有人買嗎？評估報告在哪裡？農委會有資源 就該好好正經去做事，一個產業的興， 一定是做過專業的評估，再去談檢疫、開市場，就像台灣出口生菜去日本那樣。

林裕紘說，今天進行個談判之後，這個是零產值的檢疫，但政府做完內宣，沒有任何成績，就當成沒這回事，被抓包再來說是運費太高，所以農委會沒有規劃要做，但這個開了之後是要貿易商來做，怎麼會是這樣？「那說明你這完全就是政治單，就是規劃開了之後叫下面的廠商做一筆，煙火放過就好」。

(中時新聞網)