統一獅在台南主場與樂天桃猿進行官辦熱身賽，此戰統一獅在第2局就攻下6分奠定勝基，此外鄧志偉也有陽春炮、3打點火燙表現，最後以10比6擊敗樂天，官辦熱身賽尚未嘗過敗績，不過獅隊第3局時被寄予厚望的先發投手古林睿煬被強擊球擊中腳踝後送醫，令球迷很擔心。

樂天桃猿此戰先馳得點，首局面對古林睿煬，二、三壘有人時靠朱育賢巧打安打攻下2分；2局下半，統一獅反攻，滿壘情況下吳國豪敲出高飛犧牲打，獅隊先追回一分，接下來唐肇廷、邱智呈、施冠宇、鄧志偉皆連敲安，單局6安、1保送灌進6分，超前成6比2。

但意外來的突然，3局上半樂天桃猿追回1分後，梁家榮擊出一支投手正面強襲球，打中古林睿煬的右腳踝，只好緊急退場，由賴泊凱臨危受命上場，古林是獅隊近幾年極力栽培的年輕投手，春訓狀況也很不錯，總教練林岳平還曾稱讚古林熱身賽先發狀況佳，有機會爭取開幕戰先發，但如今傷勢成為隱憂，統一獅球團表示檢查後無骨裂狀況，已經接受X光檢查，將待消腫後做後續治療。

統一獅3局下半再有攻勢，滿壘情況下唐肇廷靠選球形成保送，輕鬆拿到1分，接著施冠宇安打、姚宇翔高飛犧牲打再各有1分打點，獅隊再添3分保險分。

雖然3、8兩局樂天各拿2分，不過仍無法縮短分數差距，6局下半鄧志偉還補上一發陽春炮，最後獅隊就以10比6擊敗樂天桃猿，官辦熱身賽至今4場拿到2勝2和，尚未嘗過敗績。

此戰古林先發2局被敲4安、失4分有3分自責分，另有2三振、1保送，為此戰勝投，賴泊凱接手2局沒被敲安，陳育軒、林航、林其緯都無失分，李慶隆1局失2分，最後靠林威志關門，沒被敲任何安打，打擊方面統一獅施冠宇、鄧志偉都有雙安好表現，其中鄧志偉有一發陽春炮，個人攻下3打點。

(中時 )