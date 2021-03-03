大陸日前宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，總統府隨即回應，中國大陸此舉並非善意行為，總統副總統會帶頭挺台灣農民。港媒《中評網》3日則以《快評》為鳳梨事件下註腳，認為即使台灣禁止大陸一堆產品，大陸也沒廢止ECFA，台灣若有復談誠意，炒作鳳梨爭議就應該停止了。

大陸海關總署於2月26日在官網上發佈關於暫停進口台灣菠蘿（台灣稱鳳梨）的通知。大陸國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

對此，總統府發言人張惇涵26日回應，去年到現在台灣鳳梨銷往中國大陸，檢驗合格率高達99.79％，中國大陸此舉並非善意行為，總統副總統會帶頭挺台灣農民。

港媒《中評網》3日則以《快評》為此事件下註腳，認為即使台灣禁止大陸一堆產品，大陸也沒廢止ECFA，台灣若有復談誠意，炒作鳳梨爭議就應該停止了。

《快評》認為，鳳梨事件真的會影響台灣推動兩岸恢復對談？如果是這樣，台灣希望兩岸儘快恢復對談的意願和努力未免讓人生疑。

《快評》指出，綠營操作鳳梨事件之餘，該捫心自問，這些年禁了大陸多少東西！包括華為、無人機、淘寶、愛奇藝，到疫苗、大閘蟹等等，數之不盡。甚至將大陸排除在特定產品供應鏈之外，大陸也沒有無限上綱對台灣反彈。甚至，早就到期的ECFA，大陸也沒有單方面廢止。

《快評》強調，綠營一邊坐吃過去馬政府協商成果的老本，一邊消費「反中」情緒。因此，若真有心見到春暖花開，就該營造一個良善的兩岸環境，炒作鳳梨爭議該停了！

(中時新聞網)