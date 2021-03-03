房價、物價不斷上漲，有「天龍國」之稱的台北市更是國內物價龍頭，一位生活在台北的女性標準外食族就抱怨開銷好貴。她透露2天就能用完一張千元大鈔，同時也好奇其他的台北外食族實際開銷如何，引起網友熱議。不少人更大嘆，從前一千元可以用好久，這一兩年卻是一下就花完，實在恐怖。

原PO在PTT上以「1000元能用幾天？」發文指出，生活在台北的她，天天都在外用餐，是個標準的外食族。一天花費大概是：「早餐100元、午餐100元、晚餐150元、飲料or咖啡甜點150元。」換算下來，原PO驚呼，「一日開銷就佔了500元，1千元用2天就快沒了！」對此想詢問，其他台北女孩1千元可以用多久？同時也感嘆表示，「以前覺得一千塊可以用好幾天，現在感覺是一天用好幾千…」。

文章一出立刻引起熱議，許多網友指出，原PO的開銷太大，一般來說，1千元可以用到3-4天，不算油錢，還有人能用到5天。「好扯啊...1天500」、「一天抓兩百，油錢另記」、「只算餐費的話4天」、「一天只花100，早餐用泡的，午餐晚餐有50的自助餐」、「我都吃外面，了不起也一天300有找」。

對此，網友也建議，「吃好和吃飽是兩回事」、「正常上班族一天兩餐就很夠了，早餐跟點心省下來」。但也不少人也認為1千變得很薄，如果當天還有聚會，甚至會直接噴掉。網友搖頭表示，「以前一餐只能接受40、50， 1千元是大錢可以花很久；最近一兩年1千咻一下就花完，好恐怖」、「物價漲太兇，薪水變很薄，1千元像以前1百元一樣，一下就花光了」。

(中時新聞網)