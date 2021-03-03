人權組織「自由之家」（Freedom House）3日發布《2021年世界自由度報告》，其中，全球人口最多的民主國家印度，因莫迪政府及其盟友持續打擊批評者，自由地位被從「自由」調降為「部分自由」。

「英國廣播公司」（BBC）報導，自莫迪領導的印度人民黨（BJP）2014年執政以來，人權組織於印度的壓力日益增大，記者和維權人士遭遇的恐嚇也愈來愈多，當地穆斯林更不斷受到攻擊。而這類狀況在2019年該黨以更大優勢蟬聯執政後加劇，包括通過公民法修正案（CAA），使來自阿富汗、孟加拉、巴基斯坦的非穆斯林移民更容易取得公民身分，被批評藉此降低國內穆斯林的人口比例。

而在2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，印度政府拙劣的封鎖政策讓上百萬民眾陷入危險，並任由民族主義者指責穆斯林，稱後者需為疫情大流行負責，並指責其為治安漏洞。「自由之家」認為，印度情勢是全球民主和專制主義平衡轉變的一部分，稱該國「已放棄自身作為全球民主領袖的潛力」。

在印度自由地位遭調降後，世界上僅剩不到20％的人口生活在「自由」國家中，是自1995年以來最低。「自由之家」指出，2020年由於新冠肺炎疫情大流行，讓專制政府找到理由施展手段，削弱政治反對派、鞏固自身權力，加劇了全球民主的衰落。

(中時新聞網)