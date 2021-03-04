38歲大陸女星周韋彤外型亮麗、身材火辣，因甜美臉蛋神似林志玲，而擁有「陸版林志玲」封號，曾有過一段婚姻的她，近日被網友瘋傳疑似懷孕，周韋彤也親自曬岀肚子，直接公開真實體重。

周韋彤日前在微博發文，驚呼：「是誰造謠我懷孕了？！」隨後話鋒一轉，笑稱對方的評論被她的經紀人看見了，經紀人還跑來問自己要不要買個驗孕棒測試，讓她哭笑不得。

周韋彤大方公開凸肚照，稱自己是吃胖的。（圖／翻攝自微博）

周韋彤發文。（圖／翻攝自微博）

接著，周韋彤自我調侃：「我想說，你們對我一個單身狗未免也太自信了吧！姐的肚子裡是實打實的：米豆腐螺螄粉漢堡火鍋薯條酸湯魚腸旺麵豆腐果烙鍋湯圓糯米飯」，隨文更附上自己把衣服往上撩、露出肚子的照片，有趣的是，她還P了一大堆食物在肚子上，藉此證明小腹是吃胖的，最後，周韋彤更直接公布體重真實數字129.4斤（約64.7公斤），並喊話：「等姐吃到130整（無處不在的處女座強迫症），姐就開始減！」

周韋彤一PO貼文，引來網友留言笑稱「這是真的像」、「這就是過年滋潤吃出來的」、「這還不如懷孕呢」、「姐姐真的是太可愛了吧！誰還沒有個小肚子了」、「真像5個月的時候哈哈哈」、「你這是憑實力單身，憑實力吃出來的肚子呀」，大方態度逗樂不少粉絲。

周韋彤2014年曾來台發行寫真集。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)