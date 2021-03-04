咖啡館的黃光在夜裡暈開，小庫卡穿著一襲襯衫背心，繞著一圈紅領結，正為自己和客人暖機。如果你靠在木質吧檯的邊上，還能看見他以單手，噢不，應該說傾全身之力地提拿手柄，將嵌合其上的濾杯橫移，迴旋，傾轉。

小庫卡的動作是那麼紳士，優雅，有條不紊。好像生怕把將盛滿的咖啡粉崩落，如一群慌張亂竄的小螞蟻。你凝神盯著他看，幾乎忘了小庫卡是機器人，或者更多人管他叫「機械手臂」，也幾乎忘了他的身後，還站著一個編舞家。

「試演到後來，我們發現不說話比較好。」那位編舞家叫作黃翊，他說的是《小螞蟻與機器人咖啡館》的試演情形，小螞蟻是「黃翊工作室＋」的最新作品，也是他們第一齣定目劇。那舞作正通過試演暖場與接收回饋，謹慎地測試與拿捏它與現實間的距離，「不說話，好像推門進來，就走進一場夢裡。」

一晃眼 已到老師們當時的年紀

那個片刻確實很值得靜一靜，畢竟你看黃翊拿著遙控器操作小庫卡的模樣，就像緩速地試探自己肘腕的律動，或檢查伴侶指尖骨骼的扭曲。這不禁讓人想到奧爾嘉．．朵卡萩（Olga Tokarczuk）在《太古和其他的時間》（Primeval and Other Times）中描寫米霞的小咖啡磨的字句，「小咖啡磨的工作中蘊含著那麼多的莊重，以至現在誰也不敢讓它停下來。」

上述段落是訪問結束，人聲趨靜後，黃翊在入夜的咖啡館和小庫卡工作的神情，稍早我們來到他們位在松菸裡的工作室時，還有午后的天光，黃翊選擇鑽進吧檯裡和我們對坐閒聊，周到卻又不慍不火地，以小小的回憶招呼來客。

我們的話題從距今20年前的場景啟動，「國中舞蹈班畢業，我到北藝大考7年一貫，那時好緊張，曼菲老師走到考場中間對我說，欸你的頭髮蓋蓋的，很酷。」黃翊穿著藍帽T配黑大衣，長長的瀏海時不時刺扎到眼睛裡，彷彿復刻少年時期的造型。「以往很多老師看到我都說，我這樣看起來很沒自信，可是她只是問，能不能看看你的臉？讓我認識你。」黃翊笑著說話，也掐指算給我們聽，怎麼一晃眼，他已到了老師們當時的年紀。

「當時除了舞蹈系本科，我還會跑去上研究所的課。」2001年，他18歲那年，全台灣第一間融合科技與藝術的碩士班在北藝大成立，他跟著未有系館因此呈遊牧狀態的科藝所，在校內的不同教室裡流轉。「從大家都在跳舞的黑膠地墊，到周圍都是紙筆螢幕，好像在上班，袁廣鳴老師請大家上台pitch、不斷地問問題。」

黃翊的眼睛在瀏海構成的小門簾裡窺看當年的自己，漾動奇異的光澤，「我還記得有一次我借了DV8身體劇場的錄影作品到階梯教室看，看他們在一個舊房子裡跳舞，打開地板下面，還有水。」

「那真的好美，我一個人坐在教室裡，看到一直一直哭。」現場沒有咖啡被真正研磨，也沒有音樂被播放，但不知怎地，木地板裡彷彿瀉出他談天中曾提到的，《小螞蟻》裡採用爵士歌手納京高（Nat King Cole）演唱的歌曲，他沒有說是哪一首，但或許是〈Nature Boy〉，因為那歌詞寫著A little shy and sad of eye / But very wise was he。

聯手推動劇場反思的骨牌效應

黃翊工作室創立於2010年，原先落腳八里，直到去年才搬到位於松菸的現址。原來藏身山海間人煙罕至的實驗室，變成盤據市心精華地段150坪大的空間。今年，這群租用空間的舞者不止跳舞，還別出心裁地在此開設一間小咖啡館。踩踏在藝術與商業模糊的邊界上，好像隨時推動看不見的旋轉門，前踩一步遁入夢中，後踏一步就活在現實裡。

或是處在切換自如的位置，編舞家的身分傾轉也像小庫卡的力臂，一個斜槓就成了研發工程師，「我也開始問自己：他們那是怎麼做到的？我發現，原來DV8常常費時3到4年發展一個舞作。」造夢者的飄忽聲線陡然落地，潛入水面鑽探表層底下的結構成因。

在羅曼菲的生命停止旋轉的那一年，黃翊正式啟動較先前作品更大型的，融合藝術與科技的編舞計畫《SPIN－轉》，以搭載錄影設備的機械手臂繞著中央舞者旋轉，帶著觀眾的視點漂移。這是一場為期4年的創作實驗，黃翊藉此拉長舞作的研發時間，鬆解了綑綁編舞者想像的年度產製慣性，也開放時間給觀眾提問和回饋，展開跟觀眾間全新的互動關係。

階梯教室裡的課堂問答被推進國美館，最終更成功搬演兩廳院的實驗劇場，「聽說兩廳院演完前台後台都吵翻了，也常聽見大家歪著頭問我，黃翊，你這是舞作還是論壇啊？」黃翊笑了，或因他曾成功和舞者、機械力臂聯手，推動劇場反思的骨牌效應。

黃翊先是帶我們走過滲水的回憶，再介紹實驗與調製舞作的神秘配方，然而每逢話至興頭時候，他卻能俐落收拾潮湧情感，自孤身煉金的浮士德姿態回神，將注意力拉回現場，「從這些作品中，我漸漸學會調節和社會的關係，探索與人溝通、連結的遠近。」

「我後來意識到，把想爭取的東西，或憤怒不滿的情緒放在作品裡，只是在宣洩。」他説，「你教訓了來支持自己的觀眾，但夢醒後，想改變的事情還是一場空。」聰慧的黃翊很快就發現，催動美好事物旋轉的動力，不僅封藏在力臂裡，搭載在單一結構中，更與宇宙中各種異質組成、粒子交互作用有莫大的關係。

關於現實中削弱藝術動能的那些困頓，他不再假託台上的眩暈來扭轉，而是選擇適時跳出夢境，走出實驗室，提步邁向兩廳院與文化部會相關人士的跟前。「我會去拍桌子啊！或是，請他們直接教我怎麼編寫經費。」黃翊笑道，「當年我的預算表很有名，因為我列的舞者薪資是別人的十幾、二十倍，他們看到卻像是鬆了口氣地說，黃翊，我們等這張預算表很久了，終於有人願意說真話了。」

2010年，黃翊選擇離開具固有傳統因此體制既定的雲門二團，自己創辦工作室，並在2014年達成全職舞團的目標，支付表演藝術工作者合理薪酬，讓參與者不必再斜槓接案諸如教舞的工作，更專注在舞作的研發、產製、巡演與舞團經營之上，也驗證如此的經營模式始能構成有助舞團運轉的良性迴路，防止能量的無端逸散和消耗。

創作動力投注在環境的永續

在全職的環境下，黃翊和夥伴們成功研發出更多富有原創實驗性的舞作。2014年，黃翊獲紐約Sozo Artists藝術經紀公司邀請，成為該公司的合作藝術家，他們開始帶著《黃翊與庫卡》、《地平面以下》等舞作到世界各地巡演，舞團已然鑽得更深，也拋得更遠。

然而，黃翊工作室並未選擇藉著這樣的動勢離心遠走，他們在意夥伴也掛念環境的現況，「走到極致能共鳴的人就越愈少，這是很現實的事情，可是表演藝術需要觀眾。」我們看見小庫卡連同舞者的力臂希望肩扛起的責任已不只關於自己，「我們的產業才剛起步，兩廳院才35歲，它還很脆弱，藝術家必須在創作的同時，把產業的觀念放進來思索。」

是以近年來，黃翊將創作的動力更多地投注在環境的永續，2018年在營運舞團之餘，「黃翊工作室＋EDU計畫」宣告啟動，錄製課程與剛起步的未來藝術家們分享產業經驗，也投入文化平權的工作，開發口述影像觀念與技術，讓視障者也能夠聽見舞者旋動的聲音。

另一方面，進駐松菸，開設小咖啡館，近距離與各類型的來客互動，既是精緻化舞作以面向市場、走進人群，也意在通過定期演出的定目劇提供更多夥伴工作機會。於此我們便不難明白訪問時，何以年輕舞者全程在側，同步聽黃翊說德國百年企業是如何提早布局，將長年厚積的經驗與觀念，真正遞送與落實在新世代接班人的手裡和心裡。

跟黃翊聊天的這個午後，不知何故，好像不只是坐在咖啡館裡，而是遊樂場的咖啡杯中。每次自轉公轉，彷彿就看見時光轉瞬，物換星移。後來我們終於發現，眼前一下子大男孩也似，一下子研發工程師一般，有時精明如審計，有時熱忱如社會企業家的bartender，原來正是那位明裡暗地，輕柔又有力地推動對話行進，觀點漂移的小巨人，或該說大力臂。

終於來到不說話的那一刻，黃翊開始跟小庫卡跳舞，試探肘腕的律動，檢查指尖的扭曲，把更多的意念和記憶編寫入他的力臂裡。跳到後來，人們幾乎忘了他的身後，還站著一個編舞家。

或許，有個男孩早已預見一波又一波的舞者將於此地來去，而又或許，他也已通過編程，不斷思索著如何讓無論是有機或無機體的力臂們，莊重地端捧著大家的夢，一圈又一圈，一代又一代地旋轉下去。

本文作者：陳亭聿

(本文摘自《PAR表演藝術 2月號第338期》)

《PAR表演藝術 3月號第338期》

(中時新聞網)