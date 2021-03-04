每一個過度努力的人，都是把傷藏得很深、藏得很好的大人。

「過度努力」是最完美的人生逃避，逃避生命中最重要的事──你是誰？你為誰而活？

你總是不停歇地往前衝刺嗎？

因為你恐懼一停下來，你就不夠有用、不夠好、不夠優秀……

8個令人泫然欲泣的真實生命故事，溫柔提醒我們，在華人推崇努力的文化裡，「過度努力」是多麼容易被忽視，它甚至被完美掩蓋在高收入與不凡成就裡。

但，每個過度努力的人，都是靈魂受創、傷痕累累的大人啊。

過度努力是一種自我耗損與傷害。

因為過度努力的人，追逐的是他人或社會眼光中的自己，而非真實的自己。

而當你相信自己夠好，你就不用總是必須向這個世界證明什麼。

【精彩書摘】

「人活著，就是為了追求贏的感覺啊！」坐在我斜對面的明耀，充滿自信地說。

不到四十歲，就成為全球跨國企業的高階主管。明耀相信，「努力贏才是人生」。面對龐大的業務量、公司對自己越來越高的期待、一直上調的績效標準，明耀覺得，自己從來都是享受的，享受別人對他越來越看重的感覺。「不停地努力，然後不停地成功」，這個生存法則，讓他生活既有控制感又安心。

對於明耀來說，他的生活裡，沒有什麼他做不到、不能處理或無法控制的事。

直到恐慌症找上他。

「其實，我不認為自己有什麼問題。」明耀蹺起腳。手下帶幾十個員工，見過大風大浪、與許多大企業與名人合作過的他，說話的樣子充滿老闆氣勢。記得一開始來找我時，明耀劈里啪啦問了我一堆問題：

「你畢業多久了？工作多少年？專長是什麼？有結婚嗎？有做其他工作過嗎？有小孩嗎？有處理過恐慌症嗎？有接過多少像我這樣的個案？」

一連串的問題，讓我感覺自己像是來面試的員工，忍不住想回答：「是的，老闆！」

後來我慢慢發現，對於習慣讓別人看到自己「強者」那一面的明耀，要說出自己的脆弱，分享自己不擅長、不能控制的狀況，甚至要進一步地尋求他人意見與求助，簡直比登火星還難。

（如果告訴我，明耀可以找到方法登陸火星，我想我會相信。）

他的老闆與強者架勢，是他的面具，也是他的安全防護罩，幫助他安撫來這裡的不習慣與不安。

「第一次發作，只是有點呼吸急促、喘不過氣，想說大概是太累了。幾次下來，因為忍一下就過了，加上實在太忙，根本沒時間去看醫生。

「最近那次，我以為是心臟病，第一次有『自己是不是要死掉了』的想法……不過，我還是自己叫計程車，撐到醫院去掛急診，沒讓別人發現。後來，做檢查沒找到毛病，轉到身心科，醫生說是恐慌症。」

一邊說自己狀況的明耀，一邊開始抖腳。

只有「不想撐」，哪有「撐不住」

一般來說，出現一次恐慌症，應該就是件滿可怕的事情。他居然可以發作好幾次都沒去看醫生，我不得不佩服：這個人的意志力與忍耐力真的超乎常人。

「諮商是我女友幫我預約的。老實說，這種心理壓力的疾病，應該是要靠自己的力量克服。畢竟，你們是心理師，大概就是會說，我的工作壓力太大，應該要放鬆，應該要愛自己，要讓自己有時間休息等等。

「你看，我都猜得到你要講什麼。」

他看著我，挑了挑眉。我對他笑一笑，鼓勵他繼續往下說。

「老實說，我不太信『要對自己好一點』這一套。現在這社會，誰沒有壓力？工作有工作的壓力，沒工作有沒工作的壓力。我很享受這個壓力啊！我一向抗壓性很高，壓力越大，我越開心。每一次贏的感覺，就是讓我繼續努力的動力。我從來不覺得努力很辛苦，贏不了，才真的痛苦！在我們公司，看過有些人說什麼壓力太大、撐不住只好辭職。我就不能理解，只有『不想撐』，哪有什麼『撐不住』？」

「只有『不想撐』，哪有『撐不住』？」多麼有力又充滿雄心壯志的一句話！

只是，身體與心理背叛了他。

追求一次次「贏」的感覺，就跟購買東西的欲望一樣，可以帶給沒有感覺的生活，一些難能可貴的刺激與滿足。

那些刺激與滿足，就像用來犒賞「過度努力的自己」的獎品或獎章，鼓勵自己加油、再加油，用盡全力，只為了得到別人欣羨的眼光，藉此增加自我感覺良好，安慰自己：所有的犧牲都有了價值。

多好，就這麼被看見了；

多好，別人覺得我好棒；

多好，那代表我是有價值的。

我多麼有用。

然後，我用我的肉身當作祭品，獻給那無窮無盡「贏的欲望」，只為維持生活的意義感。

只是，是「享受贏的感覺」，還是「害怕輸的痛苦」？

(本文摘自《過度努力─每個「過度」，都是傷的證明》/寶瓶文化)

【作者簡介】

諮商心理師（諮心字第2889號）／心曦心理諮商所負責人。2017誠品暢銷榜冠軍、金石堂「十大影響力好書」、博客來年度暢銷TOP2《情緒勒索──那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》作者，而《情緒勒索》一書已售出中國大陸簡體字、韓國、泰國、越南、星馬、印尼版權。另著有《關係黑洞》及《他們都說妳「應該」》兩本書。除去心理師／作者身分，私底下也是民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」的主唱，2020年12月推出第三張台語專輯：《噤夢》。

從傳播到心理諮商、心理師到金屬樂團主唱，不管在哪裡，似乎都是個「非典型」角色，一路上也面臨許多考驗與自我掙扎。因此，周慕姿對自己諮商工作的期待，是希望能幫助人看到自己的選擇「是怎麼被困住」，還有「為何被困住」；而後，幫助他們看到「自己擁有的能力」與「其他的選擇」。她相信：我們擁有「選擇的自由」，以及，若能以「真實的自己」面對生命，我們就能掙脫無形的束縛，獲得真正的自由。

對她而言，「接納自己，獲得自由」，是人生最重要的事。

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《過度努力─每個「過度」，都是傷的證明》/寶瓶文化

(中時新聞網)