「心理師，你難道不能直接告訴我如何解決我的恐慌嗎？你們沒有SOP嗎？」

「我為了父母，已經整形到連我自己都不認得了，但為什麼他們還是不要（愛）我？！」

「我已經好努力了，為什麼還是不夠？可是我已經累到要崩潰了……」

無愛碎裂暴虐的童年處境或家族不能言說的禁忌，

以無聲的方式，凌遲他們一生。他們甩掉弱小無助的童年自己，以不停歇、不喘息的或戰鬥或逃離的方式，面對生命。

成就與薪水、他人的讚賞與喝采是他們肩上的勳章，但他們卻覺得生命蒼白又貧瘠，也總在深夜裡，自我不斷被囓咬與啃噬，甚至罹患各種上癮、恐慌、暴食、憂鬱……

為什麼他們已經如此努力，拚命讓自己有用、夠好，卻仍無法擺脫空洞人生？

慕姿心理師認為，心理師這份工作猶如擺渡人，對於書上8個彷若站在懸崖邊的個案來說，無論是在工作上只能贏的跨國公司高階主管、婚姻即將垮掉的工程師或在醫院崩潰的住院醫師……慕姿心理師試著接住、陪伴著持續向下墜落的他們。陪著他們，從漠視無感、抗拒防衛、輕蔑自嘲開始，努力地耐心等待、溫柔同理，以及細膩的諮商專業，妥貼地、柔軟地、呵護地回到過往可能遍體鱗傷的生命經歷，而那不過就是一個個睜大雙眼，驚恐又哭泣不停的稚嫩孩子。

【精彩書摘】

「與其說『害怕輸的感覺』，或是害怕失敗與犯錯；倒不如說，也擔心犯錯或失敗的時候，會麻煩到別人。」

怡琪是一家數位產品公司的高階主管，需要每週檢討數位產品的銷售狀況，並且隨時調整行銷策略與優化產品的內容，讓產品能夠更有競爭力。由於該市場競爭激烈，最近甚至因為疫情漸漸萎縮，讓怡琪十分焦慮。

「比如說這些產品，只要銷售得不好，或是有人留言，說體驗感受不佳，我都會非常擔心。如果因此需要開會討論這些事情時，我會覺得很丟臉，覺得自己準備不夠完善，不夠認真、不夠努力，才會讓這種事情發生，真的是太糟糕了！」似乎想起那些經驗，怡琪的臉皺了起來。

「所以我很投入工作的每個細節，腦中時常出現各種模擬、未雨綢繆，一次又一次的檢視，避免有人可以挑出我的錯。」

當然，如此要求自我、追求完美，形塑出認真又負責的性格；高自我要求也反映在能力上，因此很難在工作上不成功。只是，也付出了一些代價。

嚴重焦慮與憂鬱

怡琪發現，隨著工作壓力越來越大，市場的狀況越來越難預測，她出現嚴重焦慮與憂鬱的症狀，整天惴惴不安，永遠都覺得自己有事情沒有考慮到、可能讓事情變糟，一發不可收拾。

另一方面，在和同事間的人際關係上，也出現一些狀況。她發現，自己完全不想與人互動，常擔心別人覺得她「沒有用」、「不配坐在這個位置上」；有時甚至懷疑自己的每一個決定，懷疑「自己是否的確能力不足，才會一直無法有所突破」？

「『的確』是能力不足？所以你一直很擔心，自己的能力是『不夠』的嗎？」聽到了關鍵字，我忍不住問。

「是吧！所以我才會那麼努力啊！」她笑了，但眼眶濕了。

「不過，聽你剛剛描述，在這個職位以來，你的各項表現都很好，不是嗎？工作也一直很順利，而且還是同階主管中最年輕的。這些肯定與實際的客觀表現，對你的意義是什麼？」

「這些人可能被我『暫時的表現』給騙了吧！因為我能力不夠，所以我才需要非常的努力，用來補足那些不夠；有一天，我會被他們看破手腳，發現我根本『德不配位』，能力根本配不上這個職位，大家都會覺得我很假，而且就算我出錯，別人也不見得願意幫我，還會覺得我很麻煩。」

怡琪閃著淚光。「所以我得很努力，得很努力才行。不能出錯，不能有任何一次決策的錯誤，不能沒有成功。」

不得不努力，不停地向前奔跑，像是被什麼追趕著一樣。

想要逃開的，可能是內心那個「認為自己不夠好」的羞辱感，它總是黏得這麼緊，很難甩開。

所以，我需要再努力一點才行，不能停下來，否則被它追上，我就完蛋了。

完美的「假我」

「你曾經想過，關於那些成功，你能做得到，是因為你的能力好嗎？」我很好奇，對於這個「暫時的表現」，是否從來都只是造成她焦慮的來源，而沒有給她一點點肯定與鼓勵？

「應該這麼說。我想，我大概是有一定能力可以做到一些事。不過很奇怪的是，每次要重新開始一個任務時，我並沒有因為之前的成功經驗而安心，反而會覺得，如果我下次做不到了，那怎麼辦？」

「如果下次我做不到這麼好，那怎麼辦？」這句話顯然對怡琪有極大的影響。話中的恐懼，似乎代表著，怡琪不太敢相信自己夠好，能夠維持這樣的表現；也代表著怡琪一直掛念著，別人對她的表現，永遠都有著極高的期待與標準。

而且，別人很容易對她失望；而如果對她失望了，就會發生很恐怖的事。

於是，這種覺得「不能讓人失望」，但又擔心「自己不夠好、會被看破手腳」的壓力，一直壓著怡琪，讓她死命地做好每件事、預測每個細節，希望能夠做到盡善盡美，挑不出毛病。

那麼，自己就安全了。既不會被人「發現」、認為自己能力不夠，也可以不造成別人的麻煩，可以繼續維持自我感覺良好，讓自己繼續維持這個完美的「假我」：

永遠成功、永遠完美，永遠堅不可摧，永遠不會出錯，也不會失敗。

這樣的自己，是好的，是別人期待的；只要做到這件事就好，就會安全了。

否則，讓別人失望的自己，可能會被瞧不起、被嫌棄、被覺得麻煩，甚至被傷害。

對怡琪而言，每天，她忍不住懷疑自己，又「不得不」在意別人的目光、期待與要求，因此整日惶惶不安，就像每天都在接受測驗，測驗「自己夠不夠格在這世界有個位置」；所有的成就與成功，只是對內心焦慮暫時安撫的麻醉劑，而非是能夠化成自我肯定，甚至自我價值的禮物。

於是，越成功，越害怕：越被人期待，越害怕讓人失望。在意別人對自己的看法，成為推動自己進步，卻也是傷害自我價值的關鍵。

因為，當我們一直都在問：「別人想要我做什麼」，而不是「我自己想要什麼」時，所有因而得到的成就，是給別人的交代，而不是自己的引以為傲。

所有在意他人的努力，回過頭來在自己身上，反而變成了傷。……（未完）

(本文摘自《過度努力─每個「過度」，都是傷的證明》/寶瓶文化)

【作者簡介】

諮商心理師（諮心字第2889號）／心曦心理諮商所負責人。2017誠品暢銷榜冠軍、金石堂「十大影響力好書」、博客來年度暢銷TOP2《情緒勒索──那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》作者，而《情緒勒索》一書已售出中國大陸簡體字、韓國、泰國、越南、星馬、印尼版權。另著有《關係黑洞》及《他們都說妳「應該」》兩本書。除去心理師／作者身分，私底下也是民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」的主唱，2020年12月推出第三張台語專輯：《噤夢》。

從傳播到心理諮商、心理師到金屬樂團主唱，不管在哪裡，似乎都是個「非典型」角色，一路上也面臨許多考驗與自我掙扎。因此，周慕姿對自己諮商工作的期待，是希望能幫助人看到自己的選擇「是怎麼被困住」，還有「為何被困住」；而後，幫助他們看到「自己擁有的能力」與「其他的選擇」。她相信：我們擁有「選擇的自由」，以及，若能以「真實的自己」面對生命，我們就能掙脫無形的束縛，獲得真正的自由。

對她而言，「接納自己，獲得自由」，是人生最重要的事。

周慕姿心理師FB：https://reurl.cc/m7pVl

心曦心理諮商所FB：https://reurl.cc/69G1M

官方網站：http://beasincere.com/

《過度努力─每個「過度」，都是傷的證明》/寶瓶文化

(中時新聞網)