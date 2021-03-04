這位議長跟人家很不一樣，將自己熱愛的興趣融入工作，創造出獨特且更有活力的執政風格！彰化縣議長謝典林近日受邀參與訪談節目《旗開得勝》，與主持人張啟楷暢聊自身大小事，從年輕時期的實作中學習，一直到現在的處事人和，不僅被誇讚為「人緣最好的議長」！更在節目吐露身為政治世家為民服務時，不為人知的辛酸故事！從自身興趣發展出彰化獨樹一格的活力，謝典林也表示，從賽車產業、生存戰當中，背後所富含的意義，其實是能活絡整個台灣的龐大產業。

20210225《旗開得勝》身為議長他開賽車、打漆彈！ 謝典林默默做公益 在家竟被媽逼婚？

彰化縣議長謝典林，三代同心為民服務。(圖/中時新聞網拍攝）

此外，謝典林做公益也從不手軟。家族以爺爺奶奶為名成立的《謝言信謝林玉鶯文教基金會》，20年低調捐出7輛救護車、212台輪椅，更在消防、教育、醫療等方面投入大量的公益基金，議長自己也促成公益直播拍賣活動，邀請知名直播主及縣長一同上線拍賣，為的就是希望讓民眾可以不因疫情而影響到生計問題，用自身的行動力，轉化為最實質的幫助力。

彰化縣議長謝典林錄製《旗開得勝》，神秘嘉賓獻聲攝影棚。(圖/中時新聞網拍攝）

有趣的是，在節目當中竟有神秘嘉賓獻「聲」影棚，並表示很滿意彰化縣議長謝典林與民眾的互動模式，更透露與議長關係親近，但是每個月竟然只有一次的見面機會！是什麼樣的人物讓議長在受訪時正襟危坐？觀看完整內容請鎖定《旗開得勝》！

(中時新聞網)