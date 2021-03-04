美國波音（Boeing）近日針對競爭對手空中巴士（Airbus，簡稱空巴）最新客機A321XLR的設計提出質疑，認為該客機新型燃油箱，可能有引發火災的危害，影響乘客安全。

路透周三（3日）報導，波音向歐盟航空安全局（EASA）提交一份文件指出，空巴A321XLR客機為了提高飛行航程，在飛機貨艙中增加額外的燃油箱，存在許多潛在危險，除了防火疑慮外，一旦飛機偏離跑道或起落架故障，油箱可能有潛在風險。目前民航客機的航空燃料，主要分布在飛機機翼和中央油箱。

EASA表示，若空巴未提供安全防火措施，機師可能無法有充裕時間讓乘客安全撤離，將要求空巴進行測試，證明A321XLR客機與過去設計一樣安全無虞。

以往航空業這種技術交流很少引起關注，但因波音737 MAX空難危機和新冠疫情重創航空業，動搖消費者信心後，全球航空全安再度受到外界重視，因此允許其他飛機製造商對技術問題提出質疑。

業內人士透露，對於飛機認證審核出現任何爭議，可能使空巴A321XLR延到2023年底或是2024年以後才能正式進入航空市場；如果發生這種情況，波音可能鼓勵各航空公司多等幾年，等待波音推出全新機型。

(中時新聞網)