美國人工智慧國安委員會（NSCAI）最新報告警告，認為美國對台灣晶圓代工廠過度依賴，可能失去關鍵半導體優勢，將使美國經濟、軍事戰略出現弱點。知名半導體產業分析師陸行之針對NSCAI建議提出疑問，直指美國政府擴大減稅優惠，「無法改變多少其先進製程競爭劣勢」，因為台積電、三星沒有減稅優惠，去年就不會宣布加速美國新廠投資。

報告指出，美國至今雖在半導體研發及晶片設計領域維持全球領先地位，但隨著半導體產業日漸全球化，高階半導體製造重心已移往台灣及韓國。台積電及三星電子如今幾乎包辦全球高階半導體代工製造。

英特爾雖在晶片設計上保有競爭優勢，但近年製程升級進度逐漸被台積電及三星電子趕上，估計2022年前英特爾製造技術將比全球最新技術落後兩代。

知名半導體產業分析師陸行之在臉書發文，對於NSCAI兩大建議有些疑問，他表示，預期美國對半導體廠房投資案將提高減稅優惠，但不知道只限制於有廠的英特爾、德儀、 Microchip/Microsemi、Maxim、 Qorvo、Skyworks、 Avago等，或是台積電、三星美國新廠投資一體適用。

他說，如果台積電，三星新廠也享受相同的減稅優惠，美國AI國安委員會的第二點建議，就無法改變多少其先進製程的競爭劣勢。如果台積電、三星新廠沒有減稅優惠，台積電及三星就不會在去年宣布加速美國新廠投資了

針對NSCAI建議美國聯合盟國（應是指歐洲、日本）實施先進半導體設備出口管制。陸行之分析，美國不是老早已經對於實體清單及黑名單公司實施半導體設備出口管制了，難不成要把打不過的競爭者一起納入，但台積電美國客戶2020年四季度佔比73%，三星和穩懋也是一堆美國客戶，所以這個建議雖然令人擔憂，但也很奇怪。

美國AI國安委員會提出四大建議如下：

第一、美國國會應制訂全國性半導體策略，確保國務院、國防部、能源部、商務部及財政部相關政策目標一致，也能隨時因應大環境變動調整全國策略。

第二、美國政府應擴大減稅優惠，鼓勵更多業者在美國興建高階半導體製造廠房。目前美國對半導體廠房投資案提供的減稅優惠只為業者節省10％至15％的成本，反觀台灣、韓國、新加坡的減稅優惠能節省25％至30％成本。委員會建議國會立法擴大減稅優惠，讓業者節省40％成本。

第三、美國政府應擴大投資量子運算及神經形態運算等最新技術研發，保住美國在晶片設計的領導地位。

第四、美國應聯合盟國實施先進半導體設備出口管制。

(中時新聞網)