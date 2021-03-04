如果年輕時努力工作，大家都希望中老年可獲得回報，過得輕鬆一點，享受富足生活。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬牛、豬、馬、兔的人在35歲過後時來運轉，中年過後財氣滿滿，人生過得比他人還要輕鬆，事業也有所成就，令旁人非常羨慕。

▍第四名：生肖牛

屬牛人肯吃苦又耐勞，從小就做過許多不同的工作，所以到了35歲時已經摸索出適合自己的行業，35歲過後的事業都是很穩定的，再加上屬牛人很會儲蓄，懂得開源節流，因此這時的財富已經是別人的好幾倍，中年過後財氣滿滿，豐衣足食。

▍第三名：生肖豬

35歲過後，屬豬人的事業、財運整體來說會很旺盛，到了這個年齡很懂得精打細算，該花就花、該省則省，不會把錢隨便用在不必要的地方，假若有從事生意的人，你會發現財源一直找上門，投資都會有相對甚至更多的回報。而上班族也會累積到一定程度的財富，可以過著愜意、舒服的生活。

▍第二名：生肖馬

35歲過後，屬馬人的事業逐漸有起步，此時對理財也累積了不少經驗，懂得用小錢滾大錢的方式為自己累積財富，賺錢機會源源不斷，也由於以前的努力，投資也會開始有收穫。想要賺取一筆橫財是很容易的，也因此35歲後的屬馬人在工作、事業方面越來越有成就。

▍第一名：生肖兔

35歲過後，屬兔人對於「錢味」十分敏銳，理財上也伸縮自如，看見好的機會就可以把握住，不管是置產、股票或是基金投資，都懂得逢低買進，且能在高點賣出。部分屬兔人更可能買房置產來出租，因此早早就能當個包租公、包租婆，可以比別人更早退休，好好享受四處旅遊、輕鬆富足的人生。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)